Kehrt Tilman Pörzgen etwa zu "Die jungen Ärzte" zurück?

Tilman Pörzgen (32) ist nun zurück bei "In aller Freundschaft: Die jungen Ärzte" – obwohl seine Figur Tom Zondek eigentlich längst den Serientod gestorben ist. In einer neuen Episode mit dem bezeichnenden Titel "Tom?" steht der Schauspieler am 2. April um 18.50 Uhr wieder für den Krankenhaus-Hit vor der Kamera, wie Bunte berichtet. Allerdings schlüpft Tilman diesmal in eine ganz andere Rolle: Er verkörpert den Patienten Jannis Körner, der in der Notaufnahme auftaucht und natürlich eine verblüffende Ähnlichkeit mit Tilmans früherer Serienfigur Tom hat. Besonders für Dr. Mikko Rantala wird dieses Wiedersehen zum Schockmoment.

Als Mikko den neuen Patienten aufnehmen will, bleibt ihm die Luft weg: Vor ihm steht ein Mann, der aussieht wie sein verstorbener bester Freund und Kollege. Die Erinnerung an Toms dramatischen Unfall im Dezember 2020 ist für die Fans noch präsent: Damals versuchte Tom, Rebecca vor einer herabstürzenden Wand zu retten, stürzte selbst in die Tiefe und erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Wie die Bunte berichtet, stand hinter den Kulissen fest: Tilman wollte sich damals "nicht langfristig" an den Ableger der beliebten Krankenhausreihe binden. Nach seinem Ausstieg war der Schauspieler in zahlreichen anderen TV-Formaten zu sehen und übernahm Episodenhauptrollen unter anderem in "Bettys Diagnose", "Großstadtrevier" und "Käthe und ich".

Neben seinem Privatleben und der Schauspielerei widmet sich Tilman auch der Musik. Gegenüber Bunte verriet er, dass ihm beide Leidenschaften wichtig sind: "Für Beides schlägt mein Herz enorm, ich denk, es kommt immer darauf an, in welcher Phase ich mich befinde", so der 32-Jährige. "Wenn ich mich voll und ganz auf die Musik einlasse, bin ich in einem Tunnel und denk an nichts anderes. Wenn ich aber beim Drehen bin, schlägt mein Herz auch für nichts anderes in dem Moment." Tilman scheint also seine Balance gefunden zu haben – und beschert den Fans nun ein überraschendes Wiedersehen bei "Die jungen Ärzte".

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"In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte", ARD Tilman Pörzgen bei "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte"

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"In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte", ARD Luan Gummich als Dr. Mikko Rantala bei "In aller Freundschaft: Die jungen Ärzte"

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Imago Tilman Pörzgen bei der "BILD Place to B X Constantin Film Party" während der Berlinale, 2024

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