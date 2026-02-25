So lernte "In aller Freundschaft"-Arzu ihren Mann kennen

Millionen Zuschauer kennen sie als Oberschwester Arzu Brentano, die in der Sachsenklinik mit vollem Einsatz kämpft und dabei selbst in turbulente Herzensangelegenheiten gerät. Doch was kaum jemand ahnt: Auch hinter den Kulissen schrieb das Schicksal für In aller Freundschaft-Star Arzu Bazman (48) eine echte Liebesgeschichte – und die hat ihren Anfang ausgerechnet in Leipzig, dem Drehort der beliebten ARD-Serie. Die gebürtige Berlinerin, aufgewachsen in West-Berlin als Tochter türkischstämmiger Eltern, lernte ihren Partner Simon nicht etwa auf einer glitzernden Promiparty kennen oder durch die unvermeidliche Dating-App. Es war der ganz alltägliche Weg über gemeinsame Freunde, der die zwei zusammenbrachte. Simon hält sich bewusst aus dem Rampenlicht heraus und arbeitet laut Joyn für einen Verlag.

Lange Zeit lebte Arzu ganz bewusst ein ungebundenes Leben – und sprach auch offen darüber. In einem Gespräch mit der SUPERillu sagte sie einmal freimütig: "Ich bin weder verheiratet noch habe ich Kinder. Ich kann also spontan die Koffer packen und mal die Düse machen." Diese Freiheit genoss sie sichtlich – doch dann veränderte Simon alles. Das Paar verlobte sich, und im Januar 2020 erblickte ihre gemeinsame Tochter Lara das Licht der Welt. Gleichzeitig planten die zwei ihre Hochzeit, doch dann kam die Pandemie dazwischen und warf sämtliche Pläne über den Haufen. Mit Maske wollten die beiden sich schlichtweg nicht das Jawort geben. Ob das Paar den Gang zum Standesamt inzwischen nachgeholt hat, ist bis heute nicht öffentlich bekannt – Arzu hütet diesen Teil ihres Lebens eisern. Auf Instagram gibt Arzu ihren Fans gelegentlich Einblicke in ihr Familienleben. Dort zeigt sie immer wieder liebevolle Schnappschüsse aus ihrem Mama-Alltag mit Lara, mal beim Kuscheln, mal beim Spielen oder Spazierengehen.

Trotz mehr als 25 Jahren vor der Kamera und einer der bekanntesten Rollen im deutschen Fernsehen ist Arzu alles andere als abgehoben. Dabei war ihr Weg zur Schauspielerei nicht geradlinig: Ursprünglich wollte sie Ärztin werden, machte zunächst eine Ausbildung zur Radiologieassistentin und schlug sich nebenbei als Model durch. Erst durch einen Zufall landete sie schließlich vor der Kamera – und blieb. Seit 2001 gehört sie zum festen Ensemble von "In aller Freundschaft", und sie weiß dieses Privileg zu schätzen wie kaum jemand sonst. "In der heutigen Zeit empfinde ich es als großen Segen, so eine Rolle, über so eine lange Zeit, spielen zu dürfen. Es gibt so viele talentierte Schauspieler, die ständig arbeitslos sind. Deshalb empfinde ich es als Riesenprivileg, so ein festes, verlässliches Engagement zu haben", betonte sie in einem Interview.

Getty Images Arzu Bazman beim Tribute to Bambi 2017

MDR / Saxonia Media / Markus Nass "In aller Freundschaft"-Cast

Getty Images Arzu Bazman, Schauspielerin