"In aller Freundschaft": Diese Rolle hat ein neues Gesicht

Überraschende Rückkehr mit neuem Gesicht: In der ARD-Serie In aller Freundschaft taucht Lisa Schroth, die Tochter von Dr. Roland Heilmann, wieder in der Sachsenklinik auf – allerdings nicht mehr gespielt von Ella Zirzow. In Folge 1126, bereits in der Mediathek zu sehen und am 10. Februar im TV ausgestrahlt, übernimmt Louise Sophie Arnold die Rolle. Die Entscheidung fiel nach Lisas dreijähriger Serienpause und sorgt nun für Gesprächsstoff bei den Fans der Dienstagsreihe um 21 Uhr. Während einige in den sozialen Medien ihre Enttäuschung äußern, will die Produktion die Figur bewusst nicht verschwinden lassen und setzt auf einen Neustart – an der Seite von Serienurgestein Thomas Rühmann (70).

Klarheit zum Tausch liefert die offizielle Instagram-Seite der Serie. Dort heißt es: "Die Alternative wäre gewesen, dass es die Rolle nicht mehr gibt. Bei allem, was Roland schon durchmachen musste, war das keine Alternative." Ella habe sich nach der 1000. Folge, in der Lisa in die Ferne aufbrach, für ein Studium entschieden und stehe daher nicht mehr zur Verfügung. "Ella Zirzow, die die Rolle so viele Jahre so toll gespielt hat, studiert nun", stellt der Sender klar und betont zugleich die Freude über das Comeback der Figur: "Wir freuen uns, dass wir mit der Neubesetzung und mit Louise Sophie Arnold endlich unsere Lisa wieder da haben."

Hauptdarsteller Thomas Rühmann, der seit Beginn als Roland Heilmann vor der Kamera steht, fand im Gespräch mit der ARD warme Worte für beide Serientöchter. Über die langjährige Lisa-Darstellerin sagte er: "Wie die vor der Kamera agiert hat, hat mich total beeindruckt." Er könne gut verstehen, dass Ella sich "zu neuen Horizonten" aufmachen wollte, und ist überzeugt, dass sich dieser Schritt für sie lohnen wird. Gleichzeitig schwärmte der Schauspieler von der Zusammenarbeit mit der neuen Lisa: Schon beim Casting habe er gespürt, dass es mit Louise funktionieren könne. "Wenn sie es wird, kriegen wir das hin", erinnerte er sich an sein Gefühl.

