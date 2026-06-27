Matt Damon packt aus: Am "Odyssey"-Set bekam er keine Extras

Am Set von Christopher Nolans (55) neuem Filmepos "The Odyssey" gab es für Matt Damon (55) keinerlei Sonderbehandlung – und das ganz wörtlich. Der Schauspieler verriet dem Magazin People in einem Interview, wie es am Set wirklich zuging: Sturm auf offenem Meer, nasse Klamotten und fröstelnd kalte Bedingungen – für alle gleich. "Wenn man auf einem Boot mitten im Ozean ist und in einen Sturm gerät, wird man genauso nass wie alle anderen", plauderte der Filmstar aus. Niemand habe ein heißes Getränk bekommen, das nicht auch der Rest der Crew hätte bekommen können.

Besonders bemerkenswert: Selbst Regisseur Christopher Nolan blieb von den rauen Bedingungen nicht verschont. "Chris war genauso kalt und nass wie alle anderen, die ganze Zeit", erzählte Matt. Das habe das Gemeinschaftsgefühl am Set enorm gestärkt. "Jeder einzelne Drehtag stach heraus, weil es sich eher wie eine Expedition anfühlte als wie ein Film", beschrieb der Schauspieler die Dreharbeiten weiter. Man habe das Beste aus sich herausgeholt, und er freue sich jetzt darauf, dass das Publikum das Ergebnis zu sehen bekomme: "Ihr bekommt euren Gegenwert für euer Geld."

Auch Christopher selbst hatte schon vor zwei Monaten offen über die heftigen Drehbedingungen gesprochen. Bei der CinemaCon 2026 in Las Vegas stellte er "The Odyssey" vor und verriet laut People: "Dieser Film war ein absoluter Albtraum zu drehen." Dann schob er aber sofort hinterher: "Aber auf die richtige Art. Wir hatten eine unglaubliche Zeit dabei." Der Regisseur machte dabei auch klar, wie extrem Matts Reise als Odysseus wirklich war. "Er war auf Booten, auf Bergen, in Höhlen, im gleißenden Sonnenschein, im Seitenregen und Wind – wir waren an so vielen verschiedenen Orten auf der ganzen Welt", sagte Christopher über den Dreh-Marathon.

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Getty Images Matt Damon bei der Premiere von "Mumford & Sons: The House Band" in New York

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026