Schuhe: "The Odyssey" wurde für Matt Damon zur Schmerzprobe

Für Matt Damon (55) war der Dreh von "The Odyssey" nicht nur ein schauspielerisches Abenteuer, sondern auch eine echte körperliche Geduldsprobe. Der 55-jährige Schauspieler spielt die Hauptrolle in der neuen Verfilmung von Homers Epos unter Regisseur Christopher Nolan (55) – und musste dabei in allen Szenen, einschließlich actionreicher Laufsequenzen, historisch korrekte Sandalen tragen. In der US-Radioshow "Radio Andy" mit Moderator Andy Cohan (58) sprach der Schauspieler jetzt über die Dreharbeiten und verriet, dass ihm vor allem der Rücken zu schaffen machte. Die Sohlen boten kaum Dämpfung, die Füße waren laut dem Filmstar nach den Drehtagen völlig aufgerieben.

"Es war ein Film mit jeder Menge Ibuprofen in den Wochen, in denen wir diese Actionszenen gedreht haben", schilderte Matt. Dass die Sandalen für alle Pflicht waren, hatte Regisseur Christopher Nolan ganz bewusst so entschieden. Er erklärte gegenüber Gayle King (71) bei "CBS Mornings", warum er am Set sogar Ugg-Boots komplett verboten hatte: "Manchmal tauchen Schauspieler in diesen riesigen, flauschigen, bequemen Schlappen auf, weil das Schuhwerk sie schmerzt. Und das Merkwürdige ist, das kann einen tatsächlich seltsamerweise aus der Realität herausreißen. Ugg-Boots sind für mich ein Zeichen der Moderne." Doch damit nicht genug: Auch abseits der Sandalen ging es bei den Dreharbeiten offenbar richtig zur Sache.

Trotz der Strapazen hat sich der Aufwand für das Team zumindest an den Kinokassen ausgezahlt. "The Odyssey" legte zum Start einen starken Auftakt hin und spielte weltweit Zahlen 264 Millionen Dollar ein, davon 124,5 Millionen US-Dollar in Nordamerika. Damit brach der Film Christopher Nolans eigenen Eröffnungswochenenden-Rekord – bisher hatte diesen "The Dark Knight Rises" aus dem Jahr 2012 mit 249 Millionen US-Dollar gehalten. Kein Wunder bei der Star-Besetzung: Denn an Matts Seite sind in dem Epos große Namen wie Tom Holland (30), Anne Hathaway (43), Robert Pattinson (40), Charlize Theron (50), Lupita Nyong'o (43), Jon Bernthal (49) und Zendaya (29) zu sehen.

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Getty Images Bei der London-Premiere von "The Odyssey" am Odeon Luxe Leicester Square

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Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

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Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026