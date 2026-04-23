"Die Odyssey"-Dreh war für Christopher Nolan Herausforderung

Christopher Nolan (55) hat bei der CinemaCon 2026 in Las Vegas seinen kommenden Film "The Odyssey" vorgestellt – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen, was die Herausforderungen hinter der Kamera angeht. "Dieser Film war ein absoluter Albtraum zu drehen", erklärte der Regisseur laut People am 15. April vor dem Publikum der Branchenveranstaltung. Er ergänzte direkt: "Aber auf die richtige Art. Wir hatten eine unglaubliche Zeit dabei." Im Mittelpunkt des Films steht Matt Damon (55) als Odysseus, der in dem antiken griechischen Mythos nach dem Trojanischen Krieg auf seiner langen Heimreise zur Insel Ithaka ist. Nolan nannte Matt seinen "Partner auf dieser Reise" – eine Anspielung auf dessen Nebenrolle in "Oppenheimer" aus dem Jahr 2023.

Der Regisseur schilderte in Las Vegas eindrücklich, unter welchen Bedingungen gedreht wurde. "Er war auf Booten, auf Bergen, in Höhlen, im gleißenden Sonnenschein, im Seitenregen und Wind – wir waren an so vielen verschiedenen Orten auf der ganzen Welt", sagte Nolan über Matts Einsatz am Set. Auch sonst wartet "The Odyssey" mit einem beeindruckenden Ensemble auf: Anne Hathaway (43) spielt Odysseus' Ehefrau Penelope, außerdem sind Tom Holland (29), Zendaya (29), Lupita Nyong'o (43), Elliot Page (39), Mia Goth (32), Charlize Theron (50), Robert Pattinson (39), Benny Safdie (40) und John Leguizamo mit von der Partie. Nolan scherzte, er hätte sie alle mitgebracht, "aber das massive Gewicht an außergewöhnlichem Talent hätte die Bühne zum Einsturz gebracht." Der Film, der auf Homers antiker Odyssee basiert, kommt am 17. Juli in die Kinos, wie das Magazin People berichtet.

Für Matt war das Projekt von Anfang an etwas ganz Besonderes. Der Schauspieler schwärmte in der Vergangenheit, die Zusammenarbeit mit Nolan sei der Höhepunkt seiner gesamten Karriere gewesen. Auch Tom Holland äußerte sich zuletzt in einem Interview mit dem Magazin GQ begeistert über den fertigen Film: "Es ist ein absolutes Meisterwerk. Chris Nolans Film ist fantastisch. Es ist ungleich allem, was ich je zuvor gesehen habe."

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur, 2025

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Imago Matt Damon, Schauspieler

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IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler