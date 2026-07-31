John Leguizamo war am "The Odyssey"-Set stundenlang blind

Für seine Rolle in Christopher Nolans (56) neuem Blockbuster "The Odyssey" hat John Leguizamo extreme körperliche Entbehrungen auf sich genommen. Der Golden-Globe-Nominierte spielt darin Eumaios, den blinden Diener von Odysseus – verkörpert von Matt Damon (55). Um diese Rolle authentisch zu gestalten, trug John Spezial-Kontaktlinsen, die ihn bis zu 14 Stunden täglich in vollständige Dunkelheit versetzten. Gegenüber Entertainment Tonight schilderte er, wie sehr ihn das im Alltag am Set einschränkte.

"Ich konnte 12 bis 14 Stunden am Tag nicht sehen – ich konnte nicht auf mein Handy schauen, nicht lesen, nicht telefonieren", berichtete er dem Magazin. Sein anderes Auge sei ebenfalls kaum zu gebrauchen gewesen. Selbst zur Toilette musste er geführt werden, auch beim Essen war er auf fremde Hilfe angewiesen. In den Momenten, in denen er allein war, blieb ihm nur sein eigenes Gedankenleben. "Als ich allein war, musste ich einfach in meinem Kopf bleiben, denn das war alles, was ich hatte. Zu viel Zeit mit meinen eigenen Gedanken. Das ist eine gefährliche Sache", so John.

Der Film basiert auf einem der ältesten Werke der Weltliteratur und erzählt die Geschichte von Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg einen jahrzehntelangen Heimweg zu seiner Frau Penelope und seinem Sohn Telemachos auf sich nimmt. Neben Matt Damon spielen Anne Hathaway (43) die Penelope und Tom Holland (30) den Telemachos. Das hochkarätig besetzte Ensemble umfasst außerdem Zendaya (29), Robert Pattinson (40), Charlize Theron (50), Lupita Nyong'o (43) und viele weitere Stars. Regisseur Christopher Nolan, der am 30. Juli seinen 56. Geburtstag feiert, ist für seine aufwendigen Produktionen bekannt – zuletzt begeisterte er mit dem oscarprämierten Historienfilm "Oppenheimer" ein Millionenpublikum.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Leguizamo im September 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London