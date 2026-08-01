Dieser prägende Oscar-Moment verfolgt Matt Damon bis heute

Mit seiner Rolle als Odysseus in Christopher Nolans (56) neuem Epos Die Odyssee sorgt Matt Damon (55) derzeit für ordentlich Aufsehen in Hollywood. Bereits jetzt wird über eine mögliche Oscar-Nominierung für den Schauspieler spekuliert – und viele Fans hoffen, dass es 2027 endlich klappen könnte mit seiner ersten Auszeichnung in einer Schauspielkategorie. In diesem Zusammenhang kursiert gerade ein älteres Video von Matt im Netz, das vielen Menschen ins Herz zu gehen scheint: ein Clip aus der britischen Talkshow "The Graham Norton Show" aus dem Jahr 2015, in dem der Schauspieler von der Nacht nach seinem ersten Oscar-Gewinn erzählt.

In dem Clip schildert Matt einen stillen, nachdenklichen Moment, der ihn nach der großen Oscar-Feier nicht mehr losgelassen hat. Auf die Frage, ob er und sein bester Freund Ben Affleck (53) damals ausgiebig gefeiert hätten, berichtete er von einem ganz anderen Erlebnis: "Ich konnte nicht schlafen. Ich erinnere mich sehr genau daran, wie ich diesen Preis angeschaut habe und sehr, sehr klar gedacht habe... Ich habe ihn buchstäblich angeschaut, war allein damit, und habe zu mir selbst gesagt: 'Gott sei Dank habe ich dafür niemanden hintergangen.'" Dann beschrieb er einen Gedanken, der ihn plötzlich überwältigte: "Ich stellte mir vor, wie es wäre, sein ganzes Leben lang danach zu jagen, ihn nicht zu bekommen, und ihn schließlich in den 80ern oder 90ern zu erhalten – mit dem ganzen Leben hinter sich – und dann zu erkennen, was für eine unglaubliche Verschwendung. Er kann dich nicht erfüllen. Wenn du ein Loch in dir hast, wird ein Oscar es nicht füllen."

Den Academy Award, über den Matt damals so reflektierte, hatte er im Jahr 1998 gemeinsam mit Ben gewonnen – und zwar nicht für seine Schauspielleistung, sondern in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch für "Good Will Hunting". Beide waren zu dem Zeitpunkt Mitte zwanzig. Seither erhielt der Schauspieler drei weitere Oscar-Nominierungen, darunter zwei in Schauspielkategorien, ohne jedoch eine Auszeichnung davonzutragen. Im Clip zeigte sich Matt bewegt von der Erkenntnis, die er damals als 27-Jähriger gewann. "Mein Herz brach für einen Moment", sagte er. "Ich stellte mir vor, wie ich als alter Mann dastehe und sage: 'Oh Gott, wo ist mein Leben geblieben? Was habe ich getan?' Und dann ist es vorbei."

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Getty Images Bei der London-Premiere von "The Odyssey" am Odeon Luxe Leicester Square

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Imago Matt Damon in einer Szene aus Christopher Nolans "The Odyssey" (2026)

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Getty Images Matt Damon und Ben Affleck bei der Weltpremiere von "The Accountant 2" in Austin