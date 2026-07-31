Wegen Tochter Stella sagt Matt Damon diesen Job ab

Matt Damon (55) ist nicht nur auf der Leinwand ein Vollprofi – auch als Vater macht dem 55-Jährigen so schnell keiner etwas vor. Zuletzt zeigte der Schauspieler das eindrucksvoll bei der Londoner Premiere des Films von Christopher Nolan (56), zu der er gemeinsam mit seinen vier Töchtern erschien. Jetzt hat er im Podcast "Good Hang" von Komikerin Amy Poehler (54) verraten, dass sein Vatersein sogar seine Karriereentscheidungen beeinflusst: Einen Auftritt am Broadway schließt er vorerst komplett aus – und das hat einen ganz bestimmten Grund. Solange seine jüngste Tochter Stella, 15, noch zu Hause lebt, kommt das Theaterprojekt nicht infrage.

Der Grund dafür ist für Matt vor allem der enge Zeitplan am Broadway. Im Gespräch mit Amy Poehler verriet er, dass er erst auf die Bühne zurückkehren wolle, wenn seine jüngste Tochter studiere. "Sobald sie aus dem Nest ist, würde ich es definitiv machen. Es ist einfach kein guter Zeitplan fürs Elternsein." Stella ist das gemeinsame Kind von Matt und seiner Frau Luciana Barroso (50). Neben Stella hat das Paar noch die Töchter Isabella und Gia, und Alexia ist Lucianas Tochter aus einer früheren Beziehung. Abseits vom Broadway hält Matt zudem strikt an einer Zwei-Wochen-Regel fest: Im Podcast "Skip Intro" sagte er: "Wir haben diese Zwei-Wochen-Regel eingeführt, nach der wir uns egal unter welchen Umständen nie länger als zwei Wochen nicht sehen."

Doch damit nicht genug: Gegenüber dem Magazin People sprach Matt über eine weitere Familienregel, die bei den Damons als absolut unantastbar gilt – das gemeinsame Abendessen. "Wir essen jeden Abend zusammen als Familie, und das ist nicht verhandelbar. Das war schon immer so", betonte er. Trotzdem sei es manchmal eine Herausforderung, wirklich präsent zu sein. Eine seiner Töchter habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass beim letzten Familienessen kaum geredet wurde. "Wir haben gemerkt: Oh Gott, sie hat recht", gab er zu. Für ihn sei das eine Erinnerung daran, warum man solche Routinen überhaupt erst einführe – und dass man sie bewusst leben müsse.

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Getty Images Bei der London-Premiere von "The Odyssey" am Odeon Luxe Leicester Square

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Getty Images Matt Damon und Luciana Barroso mit ihren Töchtern bei der Weltpremiere von "The Odyssey" in London

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Getty Images Isabella Damon, Luciana Barroso, Matt Damon, Gia Damon und Stella Damon bei der Premiere von "The Rip" in New York, Januar 2026