Rekordhitze: Tierliebhaberin Kerstin Ott schlägt jetzt Alarm

Während Deutschland gerade unter einer Rekordhitzewelle stöhnt, macht sich Kerstin Ott (44) vor allem Sorgen um die Tiere. Die Schlagersängerin hat sich jetzt auf Instagram direkt an ihre Fans gewandt und sie dazu aufgerufen, in der Sommerglut zu helfen. "Es ist wahnsinnig heiß – auch für unsere Tiere! Seid so lieb und stellt Schalen mit Wasser auf eure Balkone oder in den Garten", schrieb sie auf der Plattform. Mit diesem Appell lenkt sie den Blick auf alle Tiere, die bei extremen Temperaturen auf fremde Hilfe angewiesen sind.

Kerstins Tierliebe ist dabei aufrichtig und keine bloße Inszenierung. Zu Hause lebt sie gemeinsam mit ihrer Frau Karolina mit zwei Hunden und drei Katzen. Ihr jüngster Vierbeiner ist Welpe Mucki, den die Familie erst vor einiger Zeit aus dem Tierheim adoptiert hat. Gegenüber ARD Schlagerwelt erklärte Kerstin, wie der kleine Hund ihr Herz im Sturm erobert hatte: "Ich habe meine Hand im Welpengehege gehabt und hab das gar nicht so gecheckt. Er hat meine Hand abgeleckt und die Ohren hängen lassen. Er war so ganz lieb und ganz ruhig und dann war es halt schon erledigt." Eigentlich hatte das Paar nach einem älteren Hund als Gesellschaft für Labrador Jakob gesucht – doch Mucki machte all diese Pläne zunichte.

Kerstins eigener Einsatz für Tiere geht weit über das Aufstellen von Wasserschalen hinaus. Die Sängerin ernährt sich seit Jahren vegetarisch und hat inzwischen komplett auf vegane Produkte umgestellt. 2023 war sie außerdem das Gesicht einer PETA-Kampagne, die sich gegen hohen Fleischkonsum und für eine vegane Ernährung stark macht. Mit ihrer Musik feierte sie übrigens einen eher unerwarteten Durchbruch: Wie Kerstin selbst kürzlich im Podcast "$HZ wir müssen reden" gestand, war es zunächst das Geld und nicht die Leidenschaft, das sie zur Sängerin machte – ihr Hit "Die immer lacht" katapultierte sie 2016 in die Öffentlichkeit.

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Imago Kerstin Ott beim Festival Inselfieber Oberhausen, Juni 2026

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Imago Kerstin Ott und Karolina Ott in Tracht beim Heidifest 2025 im Münchner Hofbräuhaus

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Getty Images Kerstin Ott beim Schlagerbooom TV Open Air im Stadion Kitzbühel, Juni 2026