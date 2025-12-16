Howard Carpendale überrascht bei Konzert mit Kerstin Ott

Beim Konzert von Kerstin Ott (43) am Samstagabend in Hamburg sorgte ein prominenter Gast für einen unerwarteten Moment der Verwirrung. In der Barclays Arena, wo rund 4.000 Fans die Sängerin und ihre Band im Rahmen ihrer "Für immer für euch"-Tour feierten, betrat Howard Carpendale (79) die Bühne, um mit der Gastgeberin ihren gemeinsamen Song "Wegen Dir (Nachts wenn alles schläft)" aus dem Jahr 2019 zu performen. Kurz vor dem Start des Duetts wandte sich der Schwiegervater von Annemarie Carpendale (48) laut Hamburger Abendblatt jedoch unsicher an Kerstin mit den Worten: "Du sagst mir, wenn ich singen soll, ne?" Nach diesem kurzen Zwischenruf fand der Auftritt aber ohne weitere Hürden statt und begeisterte das Publikum.

Kerstin, die für ihre direkte und authentische Art bekannt ist, hatte an diesem Abend nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich Einiges zu bieten. Während ihres Programms teilte sie Anekdoten aus ihrem Leben und sprach dabei offen über schwierige Phasen. Die enge Vertraute von Maite Kelly (46) erzählte laut Bunte von einem besonders prägenden Moment vor etwa zehn Jahren, als sie vor einem Auftritt hinter der Bühne vor lauter Nervosität "in die Hose gemacht" und aus Angst "eine halbe Flasche Wodka runtergekippt" habe. Diese ehrlichen Geständnisse und ihr lockerer Umgang damit verliehen dem Abend eine intime und mitreißende Atmosphäre.

Howard, der im November 2023 sein 60-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hat, gehört zu den großen Namen des deutschen Schlagers – und hält mit öffentlicher Kritik an Kollegen nicht hinterm Berg. So ging er beispielsweise mit seiner Kollegin Helene Fischer (41) hart ins Gericht. Sein Vorwurf: Die Sängerin sei über die Jahre viel zu sexy geworden. Helene ließ sich davon jedoch nicht irritieren und setzte sich für ihre Kunst ein. Kerstin gelang 2016 der Durchbruch, als das DJ-Duo Stereoact ihren bereits 2005 geschriebenen Titel "Die immer lacht" neu auflegte. Die Remix-Version entwickelte sich rasch zu einem Chart-Hit in Deutschland und Österreich und machte die Singer-Songwriterin quasi über Nacht einem breiten Publikum bekannt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Howard Carpendale und Kerstin Ott singen gemeinsam, Dezember 2025.

Getty Images / Hannes Magerstaedt, Getty Images / Brian Dowling Annemarie und Howard Carpendale

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin