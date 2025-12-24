Diese Stars glänzen bei ZDF-Silvestershow "Willkommen 2026"

Am 31. Dezember ab 20:15 Uhr lädt das ZDF zur großen Live-Show "Willkommen 2026" – erstmals nicht aus Berlin, sondern direkt aus Hamburgs HafenCity. Durch den Abend führen Andrea Kiewel (60) und Johannes B Kerner (61), während Tausende vor Ort und Millionen an den Bildschirmen mitfeiern. Das Herzstück der Show ist eine schwimmende Bühne auf der Norderelbe, gekrönt von einem Feuerwerk über dem Wasser. ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann bringt die Mission auf den Punkt: "Wir wollen das neue Jahr mit einer Show eröffnen, die Emotionen weckt und Bilder schafft, die im Gedächtnis bleiben", erklärte er. Mit dabei sind unter anderem Michael Patrick Kelly (48), Felix Jaehn (31), Johannes Oerding (43), Kerstin Ott (43) und Das Bo (49) – ein Line-up, das nach großem Partysound ruft.

Auch auf internationalem Niveau will die Veranstaltung glänzen: Die britische Boygroup Blue, Jenny von Ace of Base, die Eurodance-Formation ATC und T Seven von Mr. President feiern auf dem Wasser mit. Ergänzt wird das Programm durch Auftritte von Sarah Engels (33), Dennis van Aarssen, LINA, Emilia Pieske, Rapper FAYAN und Anna-Maria Zivkov. Das Ensemble von "MJ - Das Michael Jackson Musical" bringt ikonische Bühnennummern, während "We Are The Voice" gemeinsam mit Finalisten von "The Voice Kids" für Gänsehaut sorgen soll. Für echtes Hamburg-Flair stehen Lotto King Karl (58), der Shanty-Chor De Tampentrekker und Oimara. Co-Host Oli P. (47) wird sich in Live-Schalten von Hotspots wie der Reeperbahn mit der Olivia-Jones (56)-Familie und vom Museumsschiff Rickmer Rickmers melden, wo er mit "Notruf Hafenkante"-Star Marc Barthel (36) plaudert.

Davor wird Wettermoderator Benjamin Stöwe die Silvesterprognose liefern, außerdem sendet das ZDF um 19:15 Uhr die Neujahrsansprache von Friedrich Merz, gefolgt vom "heute-show spezial" um 19:25 Uhr. Nach Mitternacht übernimmt Mickie Krause (55) mit der "ZDF-Mitternachtsparty" ab 0:50 Uhr. Seit 2010 moderieren Andrea und Johannes eines der glamourösesten TV-Events live im deutschen Fernsehen, bisher allerdings vom Brandenburger Tor in Berlin aus. Dort wurde die Silvestershow abgesagt, da laut Veranstalter die Finanzierung nicht mehr gesichert sei.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, IMAGO / Future Image Collage: Johannes B Kerner und Andrea Kiewel

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Patrick Kelly, Sänger

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Sarah Engels, August 2025