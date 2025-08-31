Kerstin Ott könnte diesen Schlagerstar "ständig knuddeln"

Kerstin Ott (43) zeigte sich voller Freude über ihren bevorstehenden Auftritt in der Giovanni Zarrella Show im ZDF, die am 20. September 2025 ausgestrahlt wird. In der Sonderausgabe zu Ehren von Howard Carpendale (79) wird die Sängerin gemeinsam mit dem Schlagerstar ihren beliebten Hit "Wegen dir (Nachts wenn alles schläft)" performen. Der Song, der 2020 erschien, zählt zu den erfolgreichsten Duetten der letzten Jahre und wurde bereits mit einer Gold-Auszeichnung gewürdigt. "Ich habe mich über die Anfrage sehr gefreut, das ist für mich eine Ehre", verriet Kerstin im Interview mit Schlagerpuls.com und fügte hinzu: "Dass ein TV-Sender so eine Show einem Künstler widmet, ist etwas ganz Großes."

Im Gespräch zeigte sich Kerstin begeistert von ihrem Kollegen. "Er ist ein Profi… seit Jahrzehnten, da habe ich Respekt!" Sie lobte dabei nicht nur seine musikalische Leistung, sondern auch seine Persönlichkeit: "Seine Bodenständigkeit und Gelassenheit sind beeindruckend." Auch wenn die beiden keinen regelmäßigen Kontakt abseits der Bühne pflegen, schwärmte sie von ihrer Zusammenarbeit und den Begegnungen bei Festivals und TV-Shows. Besonders süß: "Ich kann ihn ständig knuddeln!", gestand Kerstin und verriet, dass Howard trotz Stress immer Ruhe bewahre.

Howard, der in seiner langen Karriere zahlreiche Hits landete, genießt bis heute große Beliebtheit. Laut Kerstin liegt das nicht nur an seinen großartigen Liedern, sondern auch an seiner sympathischen Art, die bei seinen Fans extrem gut ankommt. Die Sängerin selbst wurde mit dem Lied "Die immer lacht" bekannt, und das gefühlvolle Duett mit Howard ist ein weiterer Meilenstein ihrer Karriere. Die beiden Schlagerstars verbindet nicht nur der Erfolg von "Wegen dir", sondern auch eine große Wertschätzung, wie ihre eindrucksvollen Worte zeigen. Fans können sich jedenfalls auf einen besonderen Moment in der "Giovanni Zarrella Show" freuen.

Getty Images Kerstin Ott, Schlagersängerin

Getty Images Howard Carpendale, Musiker

Getty Images Giovanni Zarrella, Moderator