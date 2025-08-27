Deshalb liebt Roland Kaiser seine schlüpfrigen Songtexte

Mit Zeilen wie "Manchmal möchte ich schon mit dir" oder "Du, deine Freundin und ich" hat Schlagerikone Roland Kaiser (73) sicher schon bei einigen Familientreffen für betretenes Schweigen am Kaffeetisch gesorgt. Im Podcast "May Way" von Tanja May erklärte der 73-Jährige jetzt, dass ihn dieses implizite Aufgreifen schlüpfriger Themen seit jeher fasziniert. "Liebe ist ja nicht nur Hand in Hand am Strand spazieren gehen, sondern es hat ja noch ein paar Sachen, die tiefer gehen", betonte der Sänger augenzwinkernd und erklärte, sich in seinen Texten nicht auf romantische Klischees beschränken zu wollen. Inspiration fand er dabei unter anderem durch seinen Freund und Kollegen Udo Jürgens (†80), der in Texten wie "Ein Bett im Kornfeld" auf ähnliche Weise mit erotischen Andeutungen spielte.

Die musikalische Offenheit des gebürtigen Berliners wurde über die Jahre auch immer wieder von bekannten Persönlichkeiten gewürdigt und diskutiert. Sängerin Kerstin Ott (43) nannte Roland in diesem Zusammenhang einmal einen "Schelm", während Moderatorin Barbara Schöneberger (51) schmunzelnd in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" verriet, dass ihre Mutter die frechen Texte des Schlagerstars besonders liebe: "Da geht es ja eigentlich die ganze Zeit nur um die Bumserei." Comedian Atze Schröder (59) erklärte hingegen, dass er Zeilen wie "Warum hast du nicht nein gesagt" in der heutigen Zeit für eher problematisch hält.

Roland gilt seit über 50 Jahren als feste Größe im deutschen Schlager und ist seit ebenso langer Zeit für seine Bodenständigkeit bekannt. Der Frauenschwarm genießt nicht nur für seine energiegeladenen Bühnenshows viel Anerkennung, sondern auch für sein Engagement außerhalb der Musikszene, wo er sich immer wieder von seiner menschlichen Seite zeigt. Diese Eigenschaft spiegelt sich auch in seinen Songs wider. Obwohl seine Texte oft gewagt und doppeldeutig sind, bleibt ein Gedanke bei ihm konstant: Mit seinen Liedern will Roland die Menschen berühren, beflügeln und ihnen eine gute Zeit schenken.

Imago Schlagerstar Roland Kaiser im Juli 2025 in Erfurt

IMAGO / APress Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024