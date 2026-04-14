"Angst vor Brustkrebs": Kerstin Ott hatte Brustverkleinerung

Kerstin Ott (44) hat eine sehr persönliche Enthüllung gemacht: Die Schlagersängerin ließ sich vor einigen Jahren die Brüste verkleinern – und sprach jetzt zum ersten Mal öffentlich darüber. Im Podcast "Zwischen den Zeilen" von Bettina Böttinger erklärte sie, dass gleich mehrere Gründe hinter dieser Entscheidung steckten. Ihre Oberweite sei ihr "nie wichtig" gewesen und habe sie sogar gestört: "Ganz im Gegenteil, mich hat das eher gestört, und so habe ich das vor ein paar Jahren korrigieren lassen." Dazu kam eine gesundheitliche Sorge: "Weil ich Angst vor Brustkrebs habe." Krebs habe in ihrer Familie "gewütet", so die Sängerin.

Auch ihre Ehefrau Karolina stand voll hinter dieser Entscheidung. Sie habe so reagiert, "wie sich das gehört", und gesagt, "dass sie sich das auch gar nicht mehr anders vorstellen kann". Für Kerstin ist klar, dass es beim eigenen Körper keine Diskussion braucht: "Es ist dein Körper! Du bist der Mensch, der darüber entscheidet. Nicht dein Ehepartner und nicht die Menschen, die außen draufgucken." Die Sängerin betonte außerdem, dass sie Offenheit zu diesem Thema inzwischen für wichtig halte und "dass auch dahingehend eine Transparenz stattfinden" müsse. Wer andere für ihr Aussehen kritisiere, bekommt von ihr klare Worte: "Wie kann man sich hinstellen und über lange oder kurze Haare rumlästern? Oder über große, kleine Brüste, gar keine Brüste? Ey, das ist nicht dein Körper, halt dein Maul!"

Vor rund acht Monaten sorgte die Sängerin außerdem schon einmal für Freude bei ihren Fans, als sie ihre Teilnahme an der großen "Giovanni Zarrella Show" im ZDF ankündigte. In der Sonderausgabe, die Howard Carpendale (80) gewidmet war, durfte sie mit dem Schlagerstar ihren Hit "Wegen dir (Nachts, wenn alles schläft)" noch einmal auf großer Bühne präsentieren. "Ich habe mich über die Anfrage sehr gefreut, das ist für mich eine Ehre", erzählte Kerstin damals im Interview mit Schlagerpuls.com. Besonders an der Persönlichkeit ihres Kollegen hatte sie großen Respekt: "Seine Bodenständigkeit und Gelassenheit sind beeindruckend."

Anzeige Anzeige

Imago Kerstin Ott bei der Schlagernacht des Jahres 2026 in der Olympiahalle München

Anzeige Anzeige

Imago Kerstin Ott und Karolina Ott in Tracht beim Heidifest 2025 im Münchner Hofbräuhaus

Anzeige Anzeige

Imago Kerstin Ott bei Schlagerbooom 2025 in der Westfalenhalle Dortmund