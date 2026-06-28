Vier Reality-Siege: Sam Dylan lüftet sein Erfolgsgeheimnis

Sam Dylan (35) kann sein Reality-Glück kaum fassen: Bei Kampf der RealityAllstars holte sich der TV-Star den Sieg und feierte damit bereits seinen vierten Triumph in einem Realityformat. Im Gespräch mit Promiflash verrät Sam nun, mit welcher Einstellung er in das "Allstars"-Abenteuer gestartet ist und warum für ihn nicht unbedingt der Sieg an erster Stelle steht. "Mir ist es ehrlich gesagt wichtiger, den Zuschauer zu unterhalten und eine tolle Zeit zu haben, als mich nur verbissen auf den Sieg zu fokussieren", erklärt er.

Im Interview betont Sam, dass ihn genau diese lockere Herangehensweise schon einmal weit gebracht habe. Durch Kampf der Realitystars wurde er schließlich überhaupt erst einer breiten Öffentlichkeit bekannt. "Ich wusste natürlich, dass in einer Allstars-Staffel die Konkurrenz riesig ist", erklärt er und nennt dabei Serkan Yavuz (33) als besonders strategischen Kandidaten. Trotzdem blieb Sam seiner Linie treu: "Ich war immer so, wie ich bin. Mal strategisch, mal habe ich einfach gemacht, was mein Bauchgefühl gesagt hat. Und dann war mir wiederum alles egal", schildert er gegenüber Promiflash. Sein Fazit: "Das war die beste Kombination."

Neben starken Rivalen musste sich Sam bei "Kampf der RealityAllstars" auch gegen enge Freunde behaupten. Gegenüber Promiflash verriet er bereits, dass er weiterhin ein gutes Verhältnis zu Kate Merlan (39) und Matthias Mangiapane (42) pflegt. Auch Cecilia Asoro (30) sei ihm nach der Show noch einmal "deutlich näher ans Herz gewachsen". Trotz aller Herausforderungen blieb also auch genügend Raum für echte Freundschaften. Nach vier gewonnenen Formaten dürfte die Konkurrenz allerdings genau beobachten, ob und wann Sam das nächste Reality-Abenteuer in Angriff nimmt.

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Imago Sam Dylan bei der Premiere von THE 50 – Staffel 3 im Kölner Cinedom am 05.03.2026

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RTLZWEI Sam Dylan bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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