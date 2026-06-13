Anders als Arabella: Sam Dylan schießt gegen Cathy Hummels

Nach dem Finale von Kampf der RealityAllstars hat Sieger Sam Dylan (35) auf Instagram eine klare Ansage gemacht. Der Realitystar schwärmte in seiner Story in höchsten Tönen von Moderatorin Arabella Kiesbauer (57) – und ließ dabei einen Seitenhieb auf ihre Vorgängerin Cathy Hummels (38) nicht aus. Der 35-Jährige repostete zunächst den Kommentar eines Fans: "Können wir bitte mal darüber sprechen, wie toll Arabella das macht? Ich liebe sie einfach und bin so froh, dass sie KDRS moderiert."

Sam lieferte seinen eigenen Kommentar dazu und gewährte dabei einen Blick hinter die Kulissen der Show. "Jetzt nach dem Finale muss ich einfach noch mal was zu Arabella sagen: Sie war hinter den Kulissen immer total lieb, hat gefragt, wie es uns geht. Überhaupt kein Vibe von wegen 'Ich bin etwas Besseres'", schrieb er. Dann folgte der direkte Vergleich mit Cathy: "Ich meine, ich kenne den Unterschied von Staffel eins. Cathy Hummels war immer nur mit sich selbst beschäftigt und darauf fixiert, dass ihr Personal ihre Schuhe im Sand anzieht. Also Arabella ist einfach Queen."

Arabella übernahm die Moderation von "Kampf der Realitystars" vor zwei Staffeln von Cathy. Die Moderatorin und Unternehmerin Cathy ist die Ex-Frau von Fußballprofi Mats Hummels (37) und hat mit ihm einen gemeinsamen Sohn. Arabella hingegen ist ein Urgestein des deutschen und österreichischen Fernsehens und wurde in den 1990er Jahren durch ihre eigene Talkshow bekannt. Die Moderatorin ist Mutter von zwei Kindern.

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Collage: Imago, Imago Collage: Sam Dylan und Cathy Hummels

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RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer

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RTLZWEI Sam Dylan bei "Kampf der RealityAllstars" 2026