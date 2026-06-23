Klartext nach KDRAS: Dieser Kandidat ist laut Sam Dylan fake

Nach seinem Sieg bei Kampf der RealityAllstars verschwendet Sam Dylan (35) im Promiflash-Interview keine Zeit mit Höflichkeiten und teilt kräftig gegen seine Mitstreiter aus. Der Realitystar macht deutlich, dass er im Rückblick nichts anders machen würde – und dass er bestimmte Kandidaten auch nach dem Ende der Show noch genauso einschätzt wie zuvor. Besonders drei Teilnehmer kommen in seinen Aussagen dabei alles andere als gut weg. "Ich sage mal so: Ende gut, alles gut. Ich habe gewonnen. Für mich war alles richtig, wie es war. Die zwei Personen, die ich vorher falsch fand, finde ich auch immer noch falsch", erklärt er.

Damit spielt er offenbar auf Emmy Russ (27) und Georgina Fleur (36) an, die er im selben Atemzug als "irre" bezeichnet. Im weiteren Verlauf des Promiflash-Interviews fällt Sam jedoch noch ein dritter Name ein: "Wobei – doch eine Person fällt mir da noch ein: Dieser Prinz, den habe ich fast vergessen", erinnert er sich und meint damit offenbar Prinz Frédéric von Anhalt (83). "Bei dem sind nicht nur seine Follower fake, sondern auch er selbst. Er hat Dinge von sich gegeben, über die man einfach nur schockiert war", erklärt der ehemalige Sommerhaus der Stars-Gewinner.

Prinz Frédéric sorgte während seiner kurzen Zeit bei "Kampf der RealityAllstars" für einen der größten Aufreger. In Folge acht verließ er nach einem Streit die Sala. Auslöser war ein Spiel, bei dem einige Promis nicht mehr normal zur Toilette durften. Für Frédéric ein absolutes No-Go: "Ich gehe aufs Klo, wenn ich aufs Klo gehen muss. Ich lasse mir von keinem befehlen, wann ich aufs Klo muss und wer mit aufs Klo geht", schimpfte er. Auch Serkan konnte ihn nicht beruhigen. "So eine Toilettennummer mache ich nicht mit", stellte der 82-Jährige klar.

Die aktuellen Folgen von "Kampf der RealityAllstars" sind weiterhin auf RTL+ abrufbar.

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Imago Sam Dylan, Realitystar

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RTLZWEI Georgina Fleur und Emmy Russ bei KDRS-Allstars, 2026

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RTL Frédéric von Anhalt, "Kampf der RealityAllstars" 2026