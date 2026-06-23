Sam Dylan enthüllt: Diese KDRAS-Szenen wurden nie gezeigt

Als erster Gewinner von Kampf der RealityAllstars hat Sam Dylan (35) nach Ausstrahlung der letzten Folge nun mit einigen pikanten Details aufgewartet. Der Realitystar verriet im Promiflash-Interview, dass während der Dreharbeiten zahlreiche Szenen entstanden sind, die die Zuschauer nie zu sehen bekommen haben. Laut Sam kamen dadurch manche seiner Mitstreiter in der Sendung deutlich besser weg, als sie es tatsächlich verdient hätten.

In dem Gespräch erklärte Sam: "Es wurde im Allgemeinen natürlich einiges geschnitten." Besonders deutlich wurde er, als er auf das Verhalten mancher Teilnehmer zu sprechen kam. "Ich hatte teilweise das Gefühl, dass einige Kandidaten nicht ganz authentisch waren und einiges 'auf Krampf' war. Bei Diskussionen wurde sofort unnötiger Streit angefangen. Das fand ich schon sehr unecht und anscheinend auch die Produktion. Denn keiner dieser Fake-Streits wurde gezeigt", so der 35-Jährige.

Doch nicht nur die fehlenden Szenen sorgen bei Sam rückblickend für Gesprächsstoff – auch mit einigen Mitstreitern geht er weiterhin hart ins Gericht. Im Promiflash-Interview stellte der Realitystar klar, dass er seine Meinung über bestimmte Kandidaten bis heute nicht geändert habe. "Die zwei Personen, die ich vorher falsch fand, finde ich auch immer noch falsch", erklärte er. Gemeint sind damit womöglich Emmy Russ (27) und Georgina Fleur (36), die er als "irre" bezeichnete. Doch damit nicht genug: Auch Prinz Frédéric von Anhalt (83) bekommt sein Fett weg. "Bei dem sind nicht nur seine Follower fake, sondern auch er selbst. Er hat Dinge von sich gegeben, über die man einfach nur schockiert war", wetterte Sam über den 83-Jährigen.

Die aktuellen Folgen von "Kampf der RealityAllstars" sind weiterhin auf RTL+ abrufbar.

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RTL II Sam Dylan bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTLZWEI KDRS-Allstars-Cast bei der "Stunde der Wahrheit" 2026

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RTLZWEI Georgina Fleur und Emmy Russ bei KDRS-Allstars, 2026