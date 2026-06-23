KDRS-Sieg: Diese Allstars sah Sam Dylan als größte Rivalen

Mit seinem Sieg bei Kampf der RealityAllstars hat Sam Dylan (35) einmal mehr bewiesen, dass er im Reality-TV-Geschäft eine echte Größe ist. Doch obwohl er am Ende als Gewinner feststand, war der Weg dorthin alles andere als selbstverständlich. Im Promiflash-Interview erzählt der Realitystar jetzt offen, welche Mitstreiter er während der Show als seine schärfste Konkurrenz eingeschätzt hat – und wer ihn dabei besonders unter Druck setzte. Vor allem zwei Namen stachen für Sam dabei heraus. "Cecilia und Maurice sind sehr ehrgeizig und starke Gegner. Ich habe immer gedacht, dass einer von beiden gewinnt", erklärt er. Doch auch eine dritte Kandidatin verlor er nicht aus den Augen.

"Kate wird auch sehr oft unterschätzt. Sie war ja auch bei der Suche nach dem Finalticket die Schnellste. Das hat einen schon sehr unter Druck gesetzt", so die TV-Persönlichkeit. Kurz vor dem großen Finale war es dann aber eine ganz andere Kandidatin, der er den Sieg zugetraut hatte. "Bis zur letzten Minute hatte ich im Gefühl, dass Sarah gewinnen wird. Ich war ehrlich gesagt geschockt, dass ich gewonnen habe", gesteht Sam gegenüber Promiflash. Und dann folgt die nüchterne Erkenntnis: "Das ist nach dem Sommerhaus, Promi-Büßen und Die Abrechnung mein vierter Sieg. Im Nachhinein dachte ich: 'Krass, noch nie hat jemand vier Reality-Shows gewonnen.'"

Doch nach dem großen Triumph blieb es bei Sam nicht nur bei Jubel und Titel. Im Finale setzte er noch einen obendrauf und überraschte die anderen mit einer großzügigen Ansage: "Es ist zwar nicht viel, aber ich möchte jedem von euch 2.000 Euro abgeben. Das ist auch eure Staffel." Das Geld hatte er sich in der finalen Folge mit gesammelten Münzen erarbeitet. Den letzten Schub Richtung Sieg bekam er aber auch von außen. Besonders Maurice spielte dabei eine Schlüsselrolle und verschaffte Sam mit seinen verbliebenen Münzen am Ende den entscheidenden Vorsprung.

Die aktuellen Folgen von "Kampf der RealityAllstars" sind weiterhin auf RTL+ abrufbar.

Anzeige Anzeige

Imago Sam Dylan, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die KDRS-Allstars Georgina, Cecilia, Maurice, Sam und Kate nach Giulianas Exit

Anzeige Anzeige

RTLZWEI KDRS-Allstars nach Sarah Knappiks Ankunft, 2026