Mit diesen Mitstreitern ist Sam Dylan nach KDRAS heute eng

Er hat Kampf der RealityAllstars gewonnen – und offenbar auch abseits des Sieges einiges mitgenommen. Sam Dylan (35) verrät jetzt im Promiflash-Interview, welche Freundschaften aus der Show bis heute Bestand haben. Dabei wird deutlich: Besonders eine Verbindung ist nach den Dreharbeiten trotz eines kurzzeitigen Dramas genauso eng, wie sie vor der Produktion ohnehin schon war. "Nach wie vor ist Kate eine meiner engsten Vertrauten", betont Sam.

Doch auch Matthias Mangiapane (42) habe ihm am Set als wichtige Bezugsperson viel bedeutet. "Wir teilen denselben Humor und versuchen immer, die Dinge positiv zu sehen", erklärt der Realitystar über das Verhältnis zu ihm. Über Maurice Dziwak (28) gesteht Sam, dass er positiv überrascht worden sei – mit dessen Entscheidung, ihm eine Münze zu geben, hatte er schlicht nicht gerechnet. Und Cecilia Asoro (30) sei ihm "nach der Show noch einmal deutlich mehr ans Herz gewachsen", wie er im Interview schildert.

Im Promiflash-Interview offenbart Sam aber nicht nur, welche Freundschaften bis heute halten. Er gibt auch Einblicke, was er nach dem Sieg mit dem Preisgeld vorhat. "Bei mir lief es schon vor dem Gewinn ganz gut. Das Geld bleibt einfach auf dem Konto. Und ich konzentriere mich auf die Eröffnung meiner neuen Stores", sagt er. Anfang Juni hat er in Köln eine große "Disney Shopping Experience" eröffnet. Und im Juli soll direkt der nächste Laden folgen.

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Imago Sam Dylan, Realitystar

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Joyn / Michael de Boer Kate Merlan, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

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Imago Matthias Mangiapane bei der Weltpremiere von "Blinded by Delight" im Friedrichstadt-Palast in Berlin