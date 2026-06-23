KDRS-Allstars-Gewinn: Das hat Sam Dylan mit Preisgeld vor

Sam Dylan (35) hat bei Kampf der RealityAllstars gewonnen und dabei ein Preisgeld von 40.000 Euro eingesackt. Doch wie plant der Realitystar, das Geld zu nutzen? Im Promiflash-Interview gibt er jetzt Einblick in seine Pläne. "Bei mir lief es schon vor dem Gewinn ganz gut. Das Geld bleibt einfach auf dem Konto. Und ich konzentriere mich auf die Eröffnung meiner neuen Stores", erklärt er. Bereits Anfang Juni hatte Sam in Köln eine riesige Disney Shopping Experience eröffnet – und der nächste Schritt folgt schon im Juli.

In die Kölner Eröffnung hat Sam nach eigenen Angaben eine stattliche Summe gesteckt. "Eine magische, neue und moderne Disney-Welt, in die ich eine sechsstellige Summe investiert habe", so der Unternehmer. Und damit ist sein Ehrgeiz noch nicht gestillt: "Und im Juli eröffne ich schon den nächsten Store. Das ist aktuell mein ganz besonderer Traum, den ich mir erfülle." Das Preisgeld aus der Show dürfte dabei als zusätzliches Polster willkommen sein – auch wenn Sam betont, dass er die 36.000 Euro schlicht auf dem Konto lassen möchte. Zur Erinnerung: Von den ursprünglichen 40.000 Euro hatte er jeweils 2.000 Euro an seine Mitfinalistinnen Kate Merlan (39) und Sarah Knappik (39) weitergegeben.

Auch im Fernsehen soll es für Sam nicht ruhiger werden. "Ich hoffe, das war's noch nicht. Durch den Sieg bin ich jetzt zwar der Realitystar mit den meisten Show-Gewinnen. Aber da kommt natürlich noch mehr", sagt er. Neben seiner Show "Nightfever" startet im August "Iconic Drama", das laut Sam "dieses Jahr noch größer" werden soll. Der 35-Jährige hatte das Finale von "Kampf der RealityAllstars" für sich entschieden und sich damit den Titel des erfolgreichsten Gewinners im deutschen Realityformat-Bereich gesichert.

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Imago Sam Dylan bei den Reality Awards, April 2026

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RTLZWEI Sam Dylan bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Sam Dylan und Kate Merlan, "Kampf der RealityAllstars"