Weg von der Familie: Romeo Beckham plant Umzug nach L.A.

Romeo Beckham (23) könnte schon bald seinen Lebensmittelpunkt in die USA verlegen. Der 23-jährige Sohn von Fußballlegende David Beckham (51) plant offenbar einen Umzug nach Los Angeles – und das just in dem Moment, in dem seine Schauspielkarriere so richtig Fahrt aufnimmt, wie Mirror berichtet. Sein jüngerer Bruder Cruz plauderte die Neuigkeit in einem YouTube-Tourtagebuch seiner Band aus. "Ich weiß, dass du in L.A. leben willst, also hoffe ich, dass das klappen kann", sagte Cruz darin in Richtung seines Bruders.

Der Umzug nach Hollywood würde gut zu Romeos neuen beruflichen Ambitionen passen. Mit dem Tennisdrama "Forty Love" gibt er sein Debüt als Schauspieler – Regie führte der renommierte Modefotograf Pierre-Ange Carlotti. In dem Film dreht sich alles um den Tennistar Sacha Gallo, der von seinem Vater auf einen großen Triumph vorbereitet wird. Romeo spielt einen Rivalen, in den sich der Protagonist verliebt. "Zum ersten Mal trifft er auf einen Gegner ganz anderer Art – die Liebe", heißt es in der Filmsynopsis. "Eine Kraft, die ebenso berauschend wie destabilisierend ist – und weit gefährlicher als alles, was er bisher auf dem Platz erlebt hat." An seiner Seite stehen Paul Kircher, Guillaume Canet und Benjamin Voisin, außerdem hat Filmikone Catherine Deneuve (82) einen Auftritt.

Ein Umzug nach L.A. hätte für Romeo auch einen familiären Aspekt: In der Stadt lebt bereits sein älterer Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27), der dort mit seiner Frau Nicola, ebenfalls Schauspielerin, zu Hause ist – auch wenn das Verhältnis der Brüder als zerrüttet gilt. Schauspielluft liegt bei den Beckhams übrigens in der Familie: Auch Vater David stand bereits vor der Kamera, etwa in Guy Ritchies (57) "Knights of the Roundtable: King Arthur". Damals zeigte sich der Ex-Kicker begeistert von der Erfahrung und erklärte, dass er Kritik gelassen entgegensehe, aber auch wisse, dass Schauspielerei "ein hartes Handwerk" sei, das "enorm viel Können und Disziplin" erfordere.

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Getty Images Romeo Beckham bei der Milan Fashion Week im Februar 2025

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Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister

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Instagram/ victoriabeckham Romeo und Victoria Beckham, 2025