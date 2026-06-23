Romeo Beckham versucht sich als ernsthafter Schauspieler

Nach dem Fußballplatz und dem Modesteg wartet nun die Leinwand auf Romeo Beckham (23): Der 23-jährige Sohn von Fußballlegende David Beckham (51) und Modeschöpferin und ehemaliger Spice-Girl-Ikone Victoria Beckham (52) gibt sein Schauspieldebüt in dem romantischen Sportdrama "Forty Love". Laut dem Branchenmagazin Variety übernimmt Romeo darin die Rolle eines charismatischen Tennisrivalen, der das Leben des Hauptcharakters Sacha Gallo gehörig auf den Kopf stellt. An seiner Seite spielen die französischen Schauspieler Paul Kircher, Guillaume Canet und Benjamin Voisin. Zudem ist Filmikone Catherine Deneuve (82) mit einem Gastauftritt dabei. Regie führt der renommierte Modefotograf Pierre-Ange Carlotti, der mit "Forty Love" ebenfalls sein Leinwanddebüt gibt.

Im Mittelpunkt des Films steht Tennis-Superstar Sacha, der gemeinsam mit seinem Vater auf einen großen Titel in Paris hinarbeitet. Romeos Figur bringt dabei nicht nur sportliche Konkurrenz ins Spiel: "Zum ersten Mal steht er einem Gegner ganz anderer Natur gegenüber – der Liebe", heißt es in der Filmbeschreibung. Produzent Hugo Sélignac beschreibt das Werk als eine "sinnliche, romantische und zutiefst bewegende romantische Fabel und Coming-of-Age-Geschichte" über die "Anforderungen des Spitzensports und alles, was unter der Oberfläche liegt". Ab dem 25. November 2026 soll "Forty Love" zunächst in Frankreich in die Kinos kommen, ein Starttermin für Deutschland steht noch nicht fest.

Für Romeo ist die Schauspielerei der nächste Schritt in einer bereits wechselvollen Karriere: Zunächst war er als Profifußballer unterwegs und schnürte die Schuhe für Inter Miami sowie den britischen Club Brentford FC. Im September 2024 beendete er seine aktive Fußballkarriere und konzentrierte sich seither auf die Modewelt – ein Feld, das ihm nicht ganz fremd ist. Schon als Kind stand er vor der Kamera und lief zuletzt für große Marken wie Versace über den Laufsteg. Die Leidenschaft für Mode teilt er mit seiner Mutter Victoria, die nach ihrer Zeit als Spice Girl eine erfolgreiche Karriere als Designerin aufgebaut hat.

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Getty Images Romeo Beckham bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Romeo Beckham bei der Milan Fashion Week im Februar 2025

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