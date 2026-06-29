Daniela Katzenberger und Lucas waren nie beim Standesamt

Daniela Katzenberger (39) und Lucas Cordalis (58) sind seit Jahren verheiratet – aber eben nur auf den ersten Blick. Denn offiziell, also standesamtlich, haben die beiden nie geheiratet. Gegenüber der Neuen Post hat die Realitystar-Ikone nun erklärt, warum ihr der Gang zum Amt schlicht nicht wichtig ist. "Für mich zählt nicht der Stempel vom Amt, sondern ob man zusammenhält", sagte sie. Die kirchliche Hochzeit, die das Paar 2016 vor laufenden Kameras feierte, sei für beide dennoch bedeutsam gewesen.

Dass das Thema standesamtliche Trauung bei Daniela und Lucas schon länger für Verwirrung sorgt, ist nichts Neues. Bereits kurz nach der Hochzeit wollten Fans wissen, wann die beiden denn nun rechtskräftig geheiratet hätten. Zunächst schwieg Daniela dazu, ließ dann aber über Facebook ausrichten, dass die standesamtliche Trauung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden habe und man alle Details privat behandeln wolle. Kurz darauf sorgte ein Zitat im Magazin Ok! für zusätzliche Verwirrung: Dort erklärte die Blondine, der ursprünglich geplante Standesamtstermin sei verschoben worden und beide hätten "erst Mitte August Zeit fürs Standesamt" – wobei das für sie ohnehin nur "Bürokram" sei.

Hinter Danielas entspanntem Verhältnis zum Thema Ehe stecken offenbar auch persönliche Erfahrungen aus ihrer Kindheit. Ihre Mutter Iris war mehrfach verliebt, verheiratet und geschieden – was für Daniela als Kind viel Unruhe bedeutete. Sie habe in der Zeit mehrfach die Schule gewechselt. Diese Erlebnisse hätten sie geprägt und den Wunsch geweckt, es später anders zu machen: mit einem ruhigen Zuhause, Verlässlichkeit und einem anderen Familienmodell. Auch Lucas selbst blickte in einem gemeinsamen Podcast mit Joelina Drews (30) und Achim Petry (51) offen auf seine Zeit vor der Beziehung zurück und räumte ein, er sei damals "noch zu egoistisch" gewesen. Mit Daniela habe sich das verändert – als sie in sein Leben trat, sei es "etwas völlig anderes" gewesen.

Anzeige Anzeige

Imago Lucas Cordalis und Daniela Katzenberge bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Tochter Sophia Cordalis