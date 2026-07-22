Diesen Karrierefehler bereut Daniela Katzenberger bis heute

Daniela Katzenberger (39) blickt zurück auf ihre Anfänge und gesteht dabei einen Fehler, der ihr bis heute nachgeht. Mit gerade einmal 22 Jahren flog die Blondine 2009 nach Los Angeles, um sich persönlich beim Playboy zu bewerben – direkt an Hugh Hefners (†91) Haustür. Die Aktion blieb erfolglos, doch sie legte den Grundstein für eine beeindruckende TV-Karriere. Denn genau dieser Auftritt bei Goodbye Deutschland war der Beginn von allem. Gegenüber Vox sprach sie nun über eine Sache, die sie im Nachhinein bereut: Sie hätte ihr Café Katzenberger nicht schließen sollen.

Das Café, das sie 2010 in Santa Ponsa auf Mallorca eröffnete, war für sie der eigentliche Karrieredurchbruch. "Der krasseste Moment für mich bei 'Goodbye Deutschland' war meine Café Katzenberger Eröffnung. Das war wirklich krass", erinnerte sie sich. Noch immer werde sie von Fans gefragt, ob der Laden noch existiere – dabei schloss er bereits 2017 seine Türen. Genau das ist es, was sie beschäftigt: "Ich hätte fünf Café Katzenberger eröffnen sollen. Ich hätte eine richtige Kette draus machen müssen, sodass sie bis heute noch da ist." Das Problem sei gewesen, dass sie damals noch nicht auf Mallorca lebte und ständig zwischen der Insel und Deutschland pendelte. "Ich konnte nicht so fürs Café Katzenberger da sein, wie ich es jetzt könnte, jetzt, wo ich selber vor Ort bin. Und das bereue ich sehr", sagte Daniela.

Inzwischen lebt die Realityikone mit ihrer Familie auf Mallorca und ist damit längst angekommen, wo sie damals nur zu Besuch war. Ihr Privatleben machte zuletzt ebenfalls Schlagzeilen: Daniela und ihr Partner Lucas Cordalis (58) sind zwar kirchlich verheiratet – die Hochzeit feierten sie 2016 vor laufenden Kameras –, standen jedoch nie gemeinsam vor dem Standesamt. Für die Entertainerin ist das jedoch kein Thema, das sie groß beschäftigt – ganz im Gegenteil zu ihrer früheren Café-Entscheidung. Doch auch wenn das Café Katzenberger längst Geschichte ist, bleibt der Kult um die quirlige Blondine ungebrochen.

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Imago Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in den Anfängen ihrer Karriere

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Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024