"Instagram-Burnout" – Daniela Katzenberger hatte genug

Bei der zehnten Auflage der "Remus Lifestyle Night" von Promi-Makler Marcel Remus (39) im Hilton Mallorca Galatzó erlebte Daniela Katzenberger (39) einen besonderen Moment: die Begegnung mit Hollywood-Ikone Priscilla Presley (81). Für die 39-Jährige, die in einem roten Bikinioberteil erschien, war die Situation kaum zu fassen. "Oh Gott, oh, die ist so nett. Die hat gesagt, ich habe meine Klamotten vergessen." Der glamouröse Abend brachte prominente Gäste aus Film, Fernsehen und Society zusammen – eine Kulisse, wie sie perfekter für Fotos und Videos kaum sein könnte. Doch ausgerechnet bei diesem Anlass wurde deutlich, dass sich Danielas Verhältnis zu Social Media verändert hat.

Statt jeden Augenblick festzuhalten, genoss Daniela zunehmend Momente, ohne sofort zum Handy zu greifen. Der Grund dafür liegt in einer Erkenntnis, die in den vergangenen Monaten in ihr gereift ist. Sie ist überzeugt, ein Phänomen erlebt zu haben, das viele Social-Media-Nutzer kennen: die digitale Abhängigkeit. "Ich bin mir sicher, dass ich so was wie ein Instagram-Burnout hatte. Ich glaube wirklich, dass es so was gibt." Rückblickend beschreibt sie, wie stark ihr Alltag früher von der Frage bestimmt war, was sich für ihre Community eigne. Ob Strandausflug, Tanzmoment mit Ehemann Lucas Cordalis (58) oder eine spontane Schaukelpartie – vieles diente in erster Linie der Inszenierung. "Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nur noch gelebt habe für Instagram", erklärte sie offen und ehrlich über diese Phase.

Diese Erfahrung hat bei Daniela zu einem bewussteren Umgang mit der Plattform geführt. Heute setzt sie klare Prioritäten und stellt ihr eigenes Wohlbefinden voran: "Mittlerweile denke ich mir: Erst komme ich, und dann Instagram." Rund 2,2 Millionen Menschen verfolgen weiterhin ihren Alltag online, und Einblicke in ihr Leben bleiben Teil ihrer Präsenz im Netz. Zuletzt machte Daniela etwa auf Instagram auf eine provokante Fan-Frage aufmerksam, ob sie außer Beauty-Themen überhaupt noch etwas im Kopf habe – und antwortete darauf mit einem humorvollen Zusammenschnitt all ihrer bisherigen Schönheitseingriffe. Solche Momente der Selbstironie gehören für die Unternehmerin und Moderatorin zum festen Bestandteil ihrer Persönlichkeit auf Social Media.

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Imago Daniela Katzenberger bei einer Signierstunde auf der Leipziger Buchmesse 2026

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Fitnesstrainer

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis beim Feiern