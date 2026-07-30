Daniela Katzenberger zeigt all ihre Beauty-Eingriffe

Daniela Katzenberger (39) hat auf Instagram auf eine provokante Fan-Nachricht reagiert – und dabei gleich alle ihre Beauty-Eingriffe auf einmal präsentiert. Ein Follower hatte den Realitystar mit der Frage konfrontiert, ob sie noch etwas anderes im Kopf habe als ihren Beauty-Scheiß. Danielas Antwort: "Nein", gefolgt von einem Zusammenschnitt sämtlicher Schönheitseingriffe, die sie bislang hat durchführen lassen. Dazu legte sie eine Audiospur, in der eine Männerstimme trocken antwortet: "Das ist eine wundervolle Frage, da gibt es eine einfache Antwort: nein." Den Post betitelte sie selbstironisch mit "Blutgruppe-Botox" und "Vorbild des Jahres".

Im Video sind allerlei Behandlungen und Operationen zu sehen – von Gesichts-Treatments über Oberschenkel-Tunings bis hin zu mehreren Brust-Operationen. Zudem hatte Daniela bereits im Juni öffentlich gemacht, dass sie im Oktober plant, sich zwei Zehen kürzen zu lassen. Auch dabei ließ sie keinen Zweifel daran, wessen Meinung ihr wichtig ist: "Mir scheißegal, was irgendjemand dazu sagt, bin unzufrieden. Mehr Gründe brauche ich dafür nicht", erklärte sie.

Dass Daniela Katzenberger offen mit Kritik an ihrem Körper und ihrem Umgang damit umgeht, ist nicht neu. In einem RTL-Interview hatte sie bereits erklärt: "Ich habe jahrelang dieses Bodyshaming oder verletzende Nachrichten, wenn es um meine Figur geht, das habe ich ja jahrelang hinter mir – und sowas prägt!" Und weiter: "Heute sage ich: Stopp, jetzt mache ich nur noch das, was ich will!" Zuletzt hatte die 39-Jährige im Rahmen der viralen "By the Way"-Challenge auf Instagram auch ein Foto geteilt, das sie als Vorbereitungsbild vor einer ihrer Brust-Operationen zeigt – und damit eindrücklich belegt, wie offen sie mit ihren Eingriffen umgeht.

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danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2026

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, März 2026

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Imago Daniela Katzenberger bei einer Signierstunde auf der Leipziger Buchmesse 2026