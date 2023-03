Schöne Bilder von Daniela Katzenberger und Lucas' Hochzeit

Wiedersehen macht Freude! Nach seinem Auftritt im Dschungelcamp und der damit verbundenen Trennung auf Zeit sind Daniela Katzenberger (36) und ihr Mann Lucas Cordalis (55) wieder vereint. 2016 ließen sie ganz Deutschland an ihrer Traumhochzeit teilhaben. Sie sind auch nach fast zehn Jahren Beziehung noch genauso verliebt und glücklich wie am ersten Tag. Hier kommen als kleiner Rückblick noch mal Bilder der Megahochzeit von Daniela und Lucas.

Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens hat RTL2 nun erneut Bilder von der Hochzeit von Daniela und Lucas veröffentlicht. Über einen langen, rosafarbenen Glitzerteppich gelangten die beiden damals zur Kapelle am Petersberg. Daniela steht auf den Fotos in ihrem weißen, perlenbesetzten Spitzenkleid zusammen mit Lucas im schlichten schwarzen Anzug am Altar. Weitere Schnappschüsse zeigen sie Händchen-haltend mit Blick zum Pastor. Immer in Körperkontakt miteinander... So unzertrennlich sind Daniela und Lucas nach wie vor!

Auch diese Worte der Braut sprachen damals Bände: "Du kannst nicht meine Sonne sein, denn du bist viel wärmer. Du kannst nicht mein Sternenhimmel sein, denn du bist viel strahlender", beschrieb Daniela Lucas vor fast sieben Jahren in ihrem Eheversprechen in ihrer Serie "Daniela Katzenberger".

RTL2 Daniela Katzenberger bei ihrer Hochzeit

RTL2 Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis am Altar

RTL2 Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis stehen am Altar

