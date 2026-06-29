Darum funkte es sofort bei Sandra Bullock und Nicole Kidman

Fast drei Jahrzehnte ist es her, seit Sandra Bullock (61) und Nicole Kidman (59) gemeinsam vor der Kamera standen – und trotzdem scheint die Magie zwischen den beiden bis heute ungebrochen. Anlässlich der bevorstehenden Fortsetzung "Zauberhafte Schwestern 2", die am 11. September in die Kinos kommt, hat der Sender E! jetzt alte Interviews aus dem Jahr 1998 wieder ausgegraben, in denen die beiden Schauspielerinnen damals für den ersten Teil "Zauberhafte Schwestern" warben. Und die Aussagen, die Sandra und Nicole damals machten, zeigen: Zwischen den beiden stimmte die Chemie vom ersten Moment an.

Nicole schwärmte in dem Interview gegenüber E! davon, wie mühelos die Verbindung zu ihrer Kollegin war: "Sie ist sehr bodenständig und hat einen tollen Sinn für Humor. Wir haben einfach harmoniert. Das musste nicht erzwungen werden oder so." Und weiter: "Ich bin ein sehr körperbetonter Mensch, ich berühre Menschen immer, umarme sie und so. Sie war dem gegenüber wirklich offen." Auch Sandra ließ damals keinen Zweifel daran, dass das Miteinander etwas Besonderes war. "Wir haben uns einfach super verstanden und uns vergöttert, und wir wollten dasselbe von dem Film", erklärte die Schauspielerin. Besonders schätzte sie dabei, dass die Zusammenarbeit von gegenseitiger Unterstützung geprägt war – und nicht von Rivalität: "Es ist selten, dass man zwei Frauen in einem Film zusammenbringt, die sich lieben, anstatt zu versuchen, sich gegenseitig den Mann auszuspannen."

In "Zauberhafte Schwestern" spielten Sandra und Nicole die Schwestern Sally und Gillian Owens, die in einer Familie von Hexen aufwachsen und sich durch Liebe und Verlust kämpfen. Beide Darstellerinnen sind inzwischen Oscar-Gewinnerinnen – Sandra wurde 2010 für "The Blind Side" ausgezeichnet, Nicole 2003 für ihre Rolle in "The Hours". Neben den beiden Hauptdarstellerinnen waren im ersten Teil auch Dianne Wiest und Stockard Channing (82) als die exzentrischen Tanten Jet und Franny zu sehen. Für "Zauberhafte Schwestern 2" dürfen sich Fans nun auf ein Wiedersehen mit dem magischen Duo freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Bullock und Nicole Kidman in "Zauberhafte Schwestern", 1998

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Sandra Bullock bewerben bei CinemaCon in Las Vegas ihren Film "Practical Magic 2"

Anzeige Anzeige

Imago Nicole Kidman auf den Chanel-Modenschau, Oktober 2025