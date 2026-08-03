Sandra Bullock feiert Schwester Gesine auf Social Media

Zum Tag der Schwestern hat Sandra Bullock (62) rührende Worte für ihre Schwester Gesine Bullock-Prado gefunden und alte Familienfotos auf Instagram geteilt. "Ich bin so glücklich, diese brillante Seele an meiner Seite zu haben, die mich kennt – mit all meinen Fehlern – und sich trotzdem jeden einzelnen Tag dafür entscheidet, mich zu lieben", schrieb die Schauspielerin auf der Plattform. In ihrer emotionalen Botschaft feierte die 62-Jährige außerdem das Konzept der Schwesternschaft im Allgemeinen: "Schönen Tag der Schwestern! Sowohl jenen, die einem in die Wiege gelegt wurden, als auch jenen, die man sich selbst aussucht! Ich liebe dich, Gigi."

Passend zum Anlass zitierte Sandra in ihrem Post auch aus Alice Hoffmans Buch "The Book of Magic": "Wenn du eine Schwester hast, jemanden, der die Geschichte davon kennt, wer du warst und wer du immer sein wirst, dann gibt es keine tiefere Verbundenheit, kein stärkeres Band." Hoffmans Werk lieferte laut Daily Mail die Vorlage für den Film "Practical Magic" von 1998, in dem Sandra an der Seite von Nicole Kidman (59) Schwestern-Hexen spielte. Dieses Duo kehrt nun in der lang ersehnten Fortsetzung "Practical Magic 2" zurück, der am 10. September in die Kinos kommt. Gemeinsam mit Joey King (27) und Maisie Williams (29), die darin ihre Töchter spielen, überraschten Sandra und Nicole laut Daily Mail kürzlich Fans bei einer Vorführung des Originalfilms auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles.

Auch abseits der Leinwand scheint Sandra eine enge Bindung zu ihren Filmtöchtern aufgebaut zu haben. Joey King verriet dem Magazin People, dass die Schauspielerin die beiden jungen Stars beim Dreh unter ihre Fittiche genommen habe. "Sie schickt uns ständig Sprachnachrichten und feuert uns an. Sie ist einfach die Süßeste", schwärmte Joey. Auch Maisie Williams, bekannt aus Game of Thrones, zeigte sich gegenüber People begeistert: "Sie schreibt uns sofort. Ich glaube, es heißt dann: 'Hallo, hier ist eure Mutter.' Und ich denke: 'Wow.' Sie ist die netteste Frau in Hollywood." Nicole wiederum ließ im März gegenüber Variety wissen, wie sehr sie sich auf den gemeinsamen Film freute: "Ich bin mit Sandra in 'Practical Magic'. Ich werde im vollen Hexenmodus sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Bullock bei der Warner-Bros.-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Instagram / sandrabullock Sandra Bullock und ihre Schwester Gesine

Anzeige Anzeige

Getty Images Gesine Bullock-Prado und Sandra Bullock bei der Premiere von "The Lost City" im Regency Village Theatre in Los Angeles, 21. März 2022