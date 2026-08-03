Nicole Kidman zeigt sich mit neuem Mann an ihrer Seite

Nicole Kidman (59) scheint nach ihrer Scheidung von Keith Urban (58) wieder glücklich verliebt zu sein. Die Schauspielerin wurde jetzt in Los Angeles breit grinsend an der Seite von Private-Equity-Chef Michael Reinstein gesichtet. Der Unternehmer holte die 59-Jährige nach einem Flug aus New York ab – und das in seinem Ferrari 296 GTB im Wert von umgerechnet rund 292.000 Euro. Bereits zuvor waren die beiden zusammen in Portofino aufgetaucht, wo sie beim Luxushotel Belmond Splendido Hand in Hand und beim Küssen gesehen wurden. Ein Insider verriet Daily Mail: "Nach allem, was sie mit Keith durchgemacht hat, verdient sie es, glücklich zu werden."

Während Nicole offenbar in die Zukunft blickt, soll die Entwicklung ihrem Ex-Mann schwer zu schaffen machen. Laut dem Magazin New Idea sei Keith "am Boden zerstört" gewesen, als er von der neuen Romanze erfahren habe. Ein Insider erklärte dem Blatt, er habe insgeheim noch auf eine Versöhnung gehofft: "Er ist absolut am Boden zerstört und durchlebt dieses Gefühl des tiefen Verlustes von Neuem." Gleichzeitig soll ihn der Anblick seiner Ex-Frau, die scheinbar weiterzieht, dazu bringen, auch für sich selbst eine romantische Zukunft ins Auge zu fassen – allerdings, so der Insider, würde er eine mögliche neue Beziehung lieber im Privaten halten. Nicoles Begleiter Michael Reinstein, 54, ist Gründer und Vorsitzender der Private-Equity-Firma Regent mit Sitz in Beverly Hills und soll ein Vermögen von rund 292 Millionen Euro besitzen.

Nicole und Keith hatten sich im Sommer 2025 getrennt, nachdem sie fast zwei Jahrzehnte verheiratet waren. Im September 2025 reichte Nicole die Scheidung ein, die im Januar 2026 offiziell rechtskräftig wurde. Aus der Ehe gingen zwei gemeinsame Töchter hervor – Sunday Rose, 18, und Faith, 15. Nicole wurde dabei als primäre Bezugsperson für die beiden festgelegt. In einem Gespräch mit Variety hatte die Schauspielerin über die Trennung gesagt: "Wofür ich dankbar bin, ist meine Familie, sie so zu erhalten, wie sie ist, nach vorne zu schauen." Der Insider aus dem Umfeld der Schauspielerin beschrieb Nicole (61) gegenüber Daily Mail außerdem als jemanden, der bewusst sehr diskret sei: "Sie hält ihr Privatleben äußerst privat."

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Getty Images Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Instagram / nicolekidman Nicole Kidman, Schauspielerin

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City