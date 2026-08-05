Nicole Kidmans Flughafen-Turtelei: Botschaft an Keith Urban?

Nicole Kidmans (59) Ankunft in Los Angeles war offenbar mehr als nur eine gewöhnliche Landung: Die Schauspielerin wurde am Flughafen von Michael Reinstein abgeholt, der als ihr neuer Partner gilt. Der Private-Equity-Chef holte sie in seinem Ferrari ab – und die Paparazzi hielten die Szene auffällig gut in Szene gesetzt fest. Wie Rob Shuter in seinem Substack "Naughty But Nice" berichtet, vermuten Insider hinter dem Auftritt eine bewusste Botschaft an ihren Ex-Mann Keith Urban (58). Dem Sänger solle damit ein kleiner Denkzettel verpasst und vor Augen geführt werden, was er verloren hat. Dahinter sollen weiterhin verletzte Gefühle wegen der Trennung stecken. Zurückgewinnen wolle sie den Musiker aber keinesfalls, betont eine Quelle – stattdessen wolle sie sich mit der neuen Romanze weiterbewegen.

"Nicole ist von allem, was passiert ist, noch immer tief verletzt. Freunde sagen, dass sie nach vorn blickt, aber das bedeutet nicht, dass der Schmerz verschwunden ist", heißt es in dem Bericht weiter. "Wenn Keith sie glücklich und glamourös sieht und sieht, wie gut sie behandelt wird, hält das niemand in ihrem Umfeld für das Schlimmste auf der Welt." In Hollywoodkreisen werde inzwischen darüber spekuliert, ob die Fotografen vorab einen Hinweis auf die Ankunft der Oscarpreisträgerin bekommen haben könnten. Ein langjähriger Insider verweist darauf, dass Nicole nach Jahrzehnten im Rampenlicht sehr genau wisse, wann sie öffentlich gesehen werden möchte. Die Mischung aus Sportwagen, Abholung am Flughafen und perfekt eingefangenen Bildern habe laut einer Quelle "filmreif" gewirkt – und eben nicht so, als wollten zwei Menschen den Kameras entkommen. Eine weitere Quelle beschreibt den Moment als symbolischen Start in einen neuen Lebensabschnitt und behauptet, Keith solle die Aufnahmen auf jeden Fall zu sehen bekommen. Belege für eine gezielte Inszenierung nennt der Bericht allerdings nicht.

Bereits einige Wochen zuvor waren die Schauspielerin und der Unternehmer gemeinsam in Portofino gesichtet worden. Rund um das Luxushotel Belmond Splendido wirkten die beiden vertraut, hielten Händchen und wurden auch beim Küssen beobachtet. Offiziell bestätigt haben Nicole und Michael ihre Beziehung bislang nicht. Dem Klatschportal DeuxMoi zufolge soll die Verbindung schon seit Monaten bestehen: "Uns wurde gesagt, dass sich die Beziehung in den vergangenen Monaten im Stillen entwickelt hat und die beiden alles äußerst zurückhaltend sowie weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit halten." Die vierfache Mutter soll das Dating derzeit genießen, dabei aber nichts überstürzen wollen. Der demonstrativ wirkende Auftritt in Los Angeles steht damit im Kontrast zu der ansonsten offenbar sehr diskreten Annäherung.

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

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Getty Images Nicole Kidman bei der Met Gala in New York, 2026

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Imago Keith Urban auf dem roten Teppich bei den ACM Awards in Las Vegas.