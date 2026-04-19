Nach Tragödie: Sandra Bullock feiert starkes Film-Comeback

Sandra Bullock (61) erschien auf der CinemaCon in Las Vegas. Die Schauspielerin präsentierte mit ihrer Co-Darstellerin Nicole Kidman (58) einen Teaser-Trailer zu "Zauberhafte Schwestern 2" ("Practical Magic 2"), dem Sequel zum Kultfilm von 1998. Für Sandra ist es die erste Kinorolle seit "Bullet Train" im Jahr 2022. Beim gemeinsamen Bühnenauftritt waren Sandra und Nicole gut gelaunt. "Warum kommen wir hierher, Nicole?", fragte Sandra – woraufhin Nicole antwortete: "Wir kommen hierher für die Magie." Dann rief sie dem begeisterten Publikum zu: "Die Hexen sind zurück!" Noch am selben Tag meldete Sandra sich erstmals auf Instagram und postete ein Video vom Filmset – ein klares Signal dafür, dass sie wieder voll im Rampenlicht steht.

"Zauberhafte Schwestern 2" knüpft laut People inhaltlich an das Ende des ersten Teils an. Sandras Figur Sally Owens ist mittlerweile allein, was im Film mit dem Fluch der Owens-Familie zusammenhängt – die Männer, die diese Frauen lieben, sind dem Tod geweiht. Nicoles Figur Gillian hingegen hat ihr unstetes Abenteuerleben gegen eine ruhigere Existenz mit einer schwarzen Katze an ihrer Seite eingetauscht. Neu hinzugekommen ist ein mysteriöser Fremder, gespielt von Lee Pace (47), der das beschauliche Leben der Schwestern in ihrer neuenglischen Kleinstadt durcheinanderbringt. Sallys Töchter, inzwischen erwachsen, werden von Joey King (26) und Maisie Williams (29) verkörpert. Stockard Channing (82) und Dianne Wiest kehren als exzentrisches Tanten-Duo zurück. Das Filmteam erklärte, es sei begeistert, "die Familie Owens mit Joey, Lee, Maisie, Sally und Xolo auf die große Leinwand zurückzubringen."

Sandras Rückkehr ins Filmgeschäft ist nicht selbstverständlich, denn die vergangenen Jahre waren für sie alles andere als leicht. Im August 2023 starb ihr langjähriger Lebensgefährte Bryan Randall nach einem dreieinhalbjährigen Kampf gegen ALS. "Nach allem, was sie mit Bryan durchgemacht hat, brauchte sie Zeit, um sich um sich selbst zu kümmern", zitiert das Magazin People einen Insider. Sandra habe sicherstellen müssen, "dass sie und ihre Kinder in der bestmöglichen Verfassung waren, damit sie wieder an die Arbeit gehen konnte". Dass Sandra nun wieder vor der Kamera steht, sei kein Zufall, sondern das Ergebnis echter innerer Arbeit – unterstützt von einem engen Kreis treuer Freunde aus der Branche, der ihr durch diese schwierige Zeit beigestanden habe. Sie gehe "mit Spaß an die gesamte Sache heran".

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Getty Images Sandra Bullock bei der Warner-Bros.-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas

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Getty Images Sandra Bullock und Nicole Kidman in "Zauberhafte Schwestern", 1998

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Getty Images Nicole Kidman und Sandra Bullock bewerben bei CinemaCon in Las Vegas ihren Film "Practical Magic 2"