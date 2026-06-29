Drama um Willi Herren: Sohn Stefano rechnet mit Jasmin ab

Knapp ein Jahr nach seinem letzten Rundumschlag legt Stefano Herren nun erneut gegen Jasmin Herren (47) nach – und heizt damit den bereits seit Jahren schwelenden Familienzoff um den verstorbenen Entertainer Willi Herren (†45) weiter an. Auf Instagram erhebt Stefano schwere Vorwürfe gegen die Realitybekanntheit und beklagt Entscheidungen rund um Willis Tod, von denen er und seine Schwester Alessia (24) angeblich ausgeschlossen worden sein sollen. Während die Geschwister nach eigenen Worten noch um ihren Vater trauerten, habe Jasmin über wichtige Fragen entschieden – und das offenbar ohne Rücksprache mit den Kindern. Mit seinen aktuellen Aussagen bringt Stefano den alten Streit nun wieder in die Öffentlichkeit.

In seinem neuen Posting wirft der Sohn des Kölner Kultstars Jasmin konkret vor, sie habe damals vor allem eigene Interessen verfolgt. "Es geht um Entscheidungen, die ohne unser Wissen getroffen wurden, und um Gespräche, von denen wir als Kinder zunächst ausgeschlossen waren", schreibt Stefano. Er behauptet weiter: "Mein Vater war noch nicht einmal unter der Erde und trotzdem drehte sich vieles bereits ums Geld. Während wir trauerten, fanden Gespräche statt, die uns erst viel später bekannt wurden." Er und Alessia seien "außen vor gelassen, nicht informiert und vor vollendete Tatsachen gestellt" worden. Schon zuvor hatte Stefano seine Stiefmutter im Netz scharf attackiert, nachdem Jasmin in der TV-Show Villa der Versuchung von finanziellen Problemen berichtet und Willi Verschwendungssucht vorgeworfen hatte.

Die Spannungen zwischen Jasmin und Willis Kindern ziehen sich bereits seit vielen Jahren durch die Familiengeschichte. Schon zu Willis Lebzeiten soll das Verhältnis zwischen der Sängerin und den Geschwistern schwierig gewesen sein, besonders mit Tochter Alessia. Nach Willis Tod im April 2021 spitzte sich die Situation zu: Jasmin blieb der Beerdigung fern, nachdem sie die Organisation der Trauerfeier unter dem Druck der Familie abgegeben hatte. Später sorgte ein Vorfall am Grab für weitere Schlagzeilen, als Alessia eine Schleife von einem Kranz entfernte, den Jasmin niedergelegt hatte. Seitdem stehen sich die Parteien unversöhnlich gegenüber, und immer wieder flammt der Streit in der Öffentlichkeit auf – nun erneut durch Stefanos drastische Worte im Netz.

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Instagram / williherren, RTL / Benno Kraehahn Collage: Stefano und Jasmin Herren

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Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

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Imago Alessia Herren bei der Premiere von "#CoupleChallenge", Januar 2026