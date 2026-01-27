Jüngerer Freund: Sara Kulka hadert mit dem Altersunterschied

Auf Julian F. M. Stoeckels (38) Dschungelparty machte Sara Kulka (35) ihre neue Beziehung offiziell – und sorgte damit für viel Gesprächsstoff. Das Model bestätigte dort gegenüber Promiflash, dass sein Partner Christian deutlich jünger ist. Konkrete Zahlen nannte sie nicht, doch sie räumte ein, dass der Altersunterschied sie beschäftigt. "Trotz der Altersdiskrepanz, die mir ab und zu doch noch zu schaffen macht – aber nicht wegen mir, sondern wegen des gesellschaftlichen Bildes, das ich habe – ist er toll", sagte Sara. Die Influencerin betonte, dass Christian im Alltag überzeugt und die beiden als Paar harmonieren. Es sei vor allem das Außen, das ihr Kopfkino anwerfe.

Mitten in das Gespräch platzte dann Reality-Kollegin Jasmin Herren (47), die merkte, wie schwer Sara das Thema fällt – und ihr prompt den Rücken stärkte. Sie setzte ein deutliches Statement und nahm die 35-Jährige in Schutz. "Es ist scheißegal, wie alt jemand ist, hört auf, so ein Drama drum zu machen. Wir haben auch diesen Altersunterschied. Mein Freund ist im falschen Körper gefangen. Der ist älter als ich im Kopf. Das kann auch passieren. Wenn die eine gewisse Reife haben, dann ist das doch schön. Warum sollen wir Frauen nicht auf einen knackigen Hintern gucken? Warum dürfen nur die Männer das? Ende im Gelände", sagte sie im Gespräch.

Im Interview hatte Sara außerdem durchblicken lassen, wie sie und Christian sich überhaupt kennengelernt haben. Sie erzählte Promiflash offen: "Es war am 23. Dezember. Meine Kinder waren nicht bei mir, weil ich ein bisschen Komplikationen mit meinem Ex-Mann hatte. Ich wollte aber kein Drama schüren. Ich war traurig, und weil ich traurig war, habe ich kompensiert. Habe mich volllaufen lassen und habe mich bei Bumble angemeldet. Dann habe ich ihn kennengelernt. Wir haben telefoniert." Schon am nächsten Morgen habe Christian dann tatsächlich vor ihrer Tür gestanden. Die beiden verbrachten den Vormittag gemeinsam, ehe er anschließend zu seiner Familie fuhr, um Weihnachten zu feiern.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Sara Kulka, Model

Anzeige Anzeige

Promiflash Sara Kulka mit ihrem Freund Christian, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminherren78 Philipp Bender und Jasmin Herren, Schlagersänger