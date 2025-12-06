"Blöde Kuh": Sam Dylan und Jasmin Herren zoffen sich

Bei der X-mas-Party von Reality-Star Kate Merlan (38) in der Kölner Wolkenburg kam es nun zu einem denkwürdigen Zwischenfall zwischen Sam Dylan (34) und Jasmin Herren (46). Während das Glamour-Event ansonsten weitgehend harmonisch verlief, brachte die Anwesenheit von Jasmin den Reality-TV-Star völlig aus der Fassung. In einem Interview mit RTL wetterte Sam plötzlich: "Wer hat denn Jasmin Herren eingeladen? Die hat sich aber auch ein Ticket selbst gekauft, die blöde Kuh!" Er erklärte außerdem, dass er sie für eine "schreckliche Person" halte und es eine gemeinsame Vergangenheit gebe, die bis heute für Spannungen sorgt.

Konkreter ins Detail wollte Sam laut RTL jedoch nicht gehen, da "er es nicht beweisen könne". Hintergrund könnten ältere Konflikte sein: Bereits 2021 hatte Sam Jasmin mitverantwortlich für eine Beziehungspause mit seinem Freund Rafi Rachek (35) gemacht, diese Aussage später aber relativiert. Rafi bestätigte zudem erst kürzlich, dass die beiden gerade in einer Liebeskrise stecken. Jasmin reagierte auf Sams Ausbruch dagegen überraschend gelassen. Sie erklärte gegenüber RTL: "Ich bin mit seinem Ex-Freund sehr gut befreundet und das schon seit sehr vielen Jahren. Das wird ihn wahrscheinlich sehr triggern." Gleichzeitig betonte sie, dass sie "ein eigenes Leben" habe und die Situation sie nicht weiter belaste.

Angesichts der verhärteten Fronten scheint eine Versöhnung zwischen den beiden Reality-Stars unwahrscheinlich. Sowohl Sam als auch Jasmin machten deutlich, dass ihnen nichts an einem klärenden Gespräch liegt. "Ich brauche ihn wirklich nicht", sagte Jasmin gegenüber RTL, während Sam bekräftigte, dass keine Gage der Welt ihn dazu bewegen könnte, mit ihr gemeinsam in einer Show aufzutreten. In einem Punkt sind sie sich jedoch einig: Ein weiteres Aufeinandertreffen wie auf der Weihnachtsparty wird es so schnell wohl nicht mehr geben.

Collage: Imago, Imago Collage: Sam Dylan und Jasmin Herren auf der X-mas-Party von Kate Merlan

Imago Rafi Rachek und Sam Dylan bei Katy s X-mas Wonderland Kate Merlan in Köln

Imago Sam Dylan bei der X-mas-Party von Kate Merlan in Köln