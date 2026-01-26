Steuerhinterziehung: Gericht fällt Urteil über Jasmin Herren

Realitystar Jasmin Herren (47) ist vom Vorwurf der Steuerhinterziehung freigesprochen worden – und das innerhalb kürzester Zeit. Am 19. Januar 2026 stand die Sängerin in Köln vor Gericht, nachdem das Finanzamt Köln-Süd ihr vorgeworfen hatte, in den Jahren 2017 und 2018 Steuern nicht gezahlt zu haben. Nach nur rund zwanzig Minuten fiel das Urteil: Freispruch. Vor dem Richter wurde Jasmin von Rechtsanwalt Christian Abel vertreten, den ihr der Promi-Jurist Ronald Schill (67) vermittelt haben soll, nachdem sich die beiden in dem Format Villa der Versuchung angefreundet hatten. Für die 47-Jährige endet damit ein nervenaufreibendes Kapitel, das ihr seit Wochen zugesetzt hatte.

Auf der Dschungelparty von Julian F. M. Stöckel (38) fand Jasmin im Interview mit Promiflash deutliche Worte zu den Vorwürfen: "Verdammt noch mal, ich habe das nicht gemacht. Das habe ich die ganze Zeit gesagt." Weiter betonte die gebürtige Düsseldorferin ihre Dankbarkeit für die Unterstützung ihres Reality-Kollegen: "Ronald hat sein Wort gehalten und mir seinen Freund zur Verfügung gestellt. Er hat mich anwaltlich vertreten, der Herr Christian Abel, dem bin ich auch sehr dankbar", so Jasmin. Auf Instagram gab sie zudem Einblicke in die anstrengende Vorbereitung auf den Gerichtstermin: Wochenlang habe sie Unterlagen sortiert und Belege geprüft – und das bis spät in die Nacht.

Jasmin, die auch eine Karriere als Partysängerin verfolgt, hat sich in den letzten Jahren durch zahlreiche TV-Auftritte einen Namen gemacht. Seit ihrer Hochzeit mit dem verstorbenen Schauspieler Willi Herren (†45) stand sie oft im Rampenlicht. Nach dessen Tod beschritt sie mutig ihren eigenen Weg und stellte sich den Herausforderungen des Lebens in der Öffentlichkeit. In ihrem derzeitigen Partner Philipp hat Jasmin offenbar eine feste Stütze gefunden, die ihr durch schwierige Zeiten hilft. Trotz des Drucks und der Sorgen zeigt sich die Entertainerin nun entschlossen, nach dem Freispruch optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Imago Realitystar Jasmin Herren zu Gast bei Julian F. M. Stoeckels Dschungelparty im JW Marriott Berlin, 23.01.2026

Imago Daniel Lopes, Ilona Baumgart, Franz Lambert und Jasmin Herren bei Julian F. M. Stoeckels Dschungelparty am 23.01.2026 in Berlin

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019