Nur wegen Willi berühmt? Das sagt Jasmin Herren zum Vorwurf

Jasmin Herren (46) ist die glückliche Gewinnerin der ersten Staffel von Villa der Versuchung. Doch so mancher Kritiker scheint ihr den Erfolg nicht zu gönnen. So bekommt sie seit Jahren immer wieder den Vorwurf zu hören, dass sie nur durch ihren früheren Partner, dem mittlerweile verstorbenen Entertainer Willi Herren (†45), berühmt ist. Auch ihre Show-Kollegin Brenda Brinkmann war der Meinung. Doch Jasmin steht dem gelassen gegenüber, wie sie gegenüber Promiflash zum Ausdruck bringt. Die Sängerin sieht das "entspannt", denn: "Ich stehe seit 25 Jahren im Rampenlicht."

Den Partyschlagersänger hat die "Lieben wir"-Interpretin allem Anschein nach nie als ihren Fame-Bringer gesehen, sondern vor allem als ihren geliebten Partner. "Willi war meine große Liebe und wird immer in meinem Herzen bleiben. Aber ich gehe meinen eigenen Weg", betont sie und fügt abschließend hinzu: "An der Seite eines Mannes, der mich seit zweieinhalb Jahren liebevoll unterstützt." Jasmin und ihr Partner Philipp Bender gehen seit April 2023 gemeinsam durchs Leben.

Genau genommen war nicht allein Brenda der Meinung, dass Jasmin nur durch Willi jemand sei. Die ehemalige The 50-Kandidatin sei ein "Nobody" und "wertlos". "Jasmin, alles, was sie besitzt, war auch Willis", schoss das Trash-TV-Sternchen in einer Folge von "Villa der Versuchung" im Gespräch mit Kevin Schäfer und Ronald Schill (66) – die sich der Lästerei direkt anschlossen. Während Ronald zudem die hohen Schulden von Jasmin zur Sprache brachte, wetterte Kevin: "Sie ist langweilig und kann weder singen noch tanzen."

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Joyn Jasmin Herren und die "Villa der Versuchung"-Kandidaten

Joyn / Michael de Boer Jasmin Herren, "Villa der Versuchung"-Kandidatin