Jasmin Herren versteht sich nach Villa-Ende super mit Kevin

Reality-TV-Star Jasmin Herren (46) begeistert mit einer überraschenden Neuigkeit: Nach ihrem Sieg in der Show Villa der Versuchung hat sie abseits der Kameras eine innige Freundschaft zu Mitstreiter Kevin Schäfer entwickelt. Während Kevin während der Sendung mit seinem Auftreten polarisierte, hat er nun offenbar eine ganz andere Seite von sich gezeigt. Jasmin verrät im Gespräch mit Promiflash, dass sie mittlerweile sehr engen Kontakt zu ihm habe. "Privat überrascht er mich sehr positiv", schwärmt die Sängerin.

Doch Kevin ist nicht der einzige, mit dem Jasmin nach Ende der Dreharbeiten von "Villa der Versuchung" den Kontakt hält: "Mit Jimi, Sara, Raúl, Georgina und Manni." Dennoch scheint die enge Verbindung zu Kevin etwas Besonderes zu sein, die nach Ende der Sendung in ihrer Intensität heraussticht. Ob lange Telefonate, private Treffen oder gemeinsame Pläne: Es scheint so, als hätten Jasmin und Kevin nach der Show eine echte Freundschaft entwickelt, die künftig auch abseits der TV-Bildschirme Bestand haben könnte.

Jasmin Herren hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr zwischenmenschliche Beziehungen sind. Nach dem Tod ihres Ehemanns Willi Herren (†45) im Jahr 2021 hatte sie schwere Zeiten durchlebt und dabei gelernt, die positiven Seiten des Lebens besonders zu schätzen. Kevin scheint nun jemand zu sein, der ihr neue Energie und gute Laune gibt. Ob die beiden bald auch gemeinsame Projekte angehen werden, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Benno Kraehahn, Imago / Oliver Langel Collage: Jasmin Herren und Kevin Schäfer

Anzeige Anzeige

Joyn Jasmin Herren und die "Villa der Versuchung"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Reality-TV-Bekanntheit