Harry und Meghan machen Europareise vor Heimatbesuch in UK

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sollen derzeit mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in Europa Urlaub machen. Das berichtet das Magazin People unter Berufung auf das Umfeld der Sussexes. Demnach hat die Familie ihre Wahlheimat Montecito in Kalifornien vorerst verlassen und gönnt sich vor der geplanten Reise nach Großbritannien eine private Auszeit. Schon im kommenden Monat wollen Harry und Meghan dann nach England reisen, wo rund um den Einjahres-Countdown für die "Invictus Games 2027" in Birmingham mehrere Termine anstehen.

Wo genau Meghan, Harry und ihre Kinder aktuell urlauben, ist noch nicht nach außen gedrungen. Klar ist dafür schon jetzt: In Großbritannien steht ein straffes Programm an. Harry soll unter anderem ins National Exhibition Centre in Birmingham reisen, um dort mit früheren Teilnehmern der "Invictus Games" sportliche Showwettkämpfe zu begleiten und den offiziellen Einjahres-Countdown bis zum Start der Spiele einzuläuten. Zudem sind ein Besuch im Birmingham Children's Hospital, Termine mit der "Invictus Games Foundation" in London und Auftritte bei weiteren Wohltätigkeitsorganisationen geplant. Archie und Lilibet werden nach aktuellem Stand nicht bei öffentlichen Veranstaltungen zu sehen sein und sollen sich im Hintergrund aufhalten.

Für Archie und Lilibet wäre die Reise ein besonderes Ereignis: Die beiden waren zuletzt im Juni 2022 in Großbritannien, als die Familie an den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der damaligen Königin Elizabeth (†96) teilnahm. Damals war Archie drei Jahre alt, Lilibet gerade einmal ein Jahr. Kürzlich wurde bekannt, dass sich Charles (77) sehr auf das Wiedersehen mit seinen Enkeln freue – und sogar eine feste Vereinbarung für ein Treffen bestehen soll. Ob es auch zu einer persönlichen Begegnung zwischen Harry und seinem Vater kommt, ist bislang nicht bestätigt.

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Getty Images Ein Paar trifft am Bondi Beach zu einem Termin mit Ersthelfer-Freiwilligen ein

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019