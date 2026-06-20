König Charles freut sich auf Wiedersehen mit Harrys Kindern

Nach vier Jahren sollen Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) endlich wieder britischen Boden betreten – und dabei offenbar ihren Großvater König Charles III. (77) treffen. Laut einem Bericht der US Sun soll es sogar eine feste Vereinbarung für ein Wiedersehen geben. Demnach freue sich Charles sehr darauf, seine Enkelkinder zu sehen. Zuletzt waren die beiden im Juni 2022 im Vereinigten Königreich, als Archie drei und Lilibet gerade einmal ein Jahr alt waren. Nun plant Prinz Harry (41), gemeinsam mit seiner Familie im Juli für etwa zwei Wochen nach Großbritannien zu reisen – ursprünglich im Rahmen des Countdowns zu den Invictus Games 2027 in Birmingham.

Charles soll nicht nur sein Herz, sondern auch eine königliche Residenz für den Besuch geöffnet haben: Laut Page Six habe er Harry und seine Familie eingeladen, während ihres Aufenthalts in einer royalen Unterkunft zu wohnen. Außerdem habe der König persönlich dafür gesorgt, dass die Sicherheitsfrage für den Besuch geklärt ist. Ob Herzogin Meghan (44) beim Wiedersehen mit Charles persönlich dabei sein wird, ist allerdings noch unklar. Die 44-Jährige ist seit dem Begräbnis von Königin Elizabeth II. im September 2022 nicht mehr nach Großbritannien gereist.

Das Verhältnis zwischen Harry und seinem Vater ist seit Jahren belastet. Der 41-Jährige und Meghan hatten sich 2020 von ihren Pflichten als hochrangige Royals zurückgezogen und waren nach Kalifornien gezogen. In den folgenden Jahren gaben beide in mehreren Interviews intime Einblicke in das Familienleben der Royals – Harry auch in seiner Biografie "Spare" aus dem Jahr 2023. Seitdem haben Vater und Sohn sich nur selten gesehen: Das letzte Treffen der beiden soll im September 2025 stattgefunden haben und kaum eine Stunde gedauert haben. Harry hatte zuletzt betont, dass er seine Kinder aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht mit in die Heimat nehmen könne – umso mehr Aufsehen erregt nun die geplante Familienreise.

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Imago Bei einem Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey: König Charles III.

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026