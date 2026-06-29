Nanu: Dieser Backstreet-Boys-Hit lief bei Drakes erstem Kuss

Drake (39) hat den Backstreet Boys ein ganz persönliches Geheimnis verraten: Sein erster Kuss fand zu ihrem Mega-Hit "I Want It That Way" statt. Wie die Band nun gegenüber Billboard erzählte, kam es zu dieser Enthüllung bei einem zufälligen Treffen in einem Restaurant in Drakes Heimatstadt Toronto. Der Restaurantleiter habe sie angesprochen und mitgeteilt, dass Drake im Lokal sei und die Band gerne begrüßen würde. Bei dem Gespräch habe der Rapper ihnen dann die Geschichte seines ersten Kusses erzählt, die untrennbar mit der Boyband verknüpft ist. "Er erzählte uns, dass sein erster Kuss zu einem unserer Songs war", erinnerte sich Bandmitglied Kevin Richardson (54) im Interview mit dem Magazin.

Das damalige Treffen und Drakes Enthüllung hatte schließlich eine besondere Fortsetzung: 2022 holten die Backstreet Boys den Rapper während ihrer DNA-Tour auf die Bühne, als sie genau dieses Lied spielten. Dort teilte Drake das Erlebnis dann öffentlich mit dem Publikum. "Mit 13 Jahren hatte ich eine Bar-Mizwa, und bei meiner Bar-Mizwa kam dieses Mädchen, in das ich verliebt war, zum ersten Mal in meinem Leben auf mich zu, während einer der größten Songs der Welt lief, und fragte mich, ob ich mit ihr tanzen würde", sagte er in einem von einem Fan aufgenommenen und in den sozialen Medien veröffentlichten Video. "Es war das erste Mal, dass ich mich gesehen gefühlt habe, das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte vielleicht cool sein", erklärte der Musiker weiter.

Für die Backstreet Boys ist die Geschichte auch Jahre später noch ein besonderer Moment. Kevin nannte das Erlebnis mit Drake im Billboard-Interview sogar eines der coolsten Dinge, die der Band passiert seien. Während Drake, der gerade um seinen verstorbenen Produzenten Tay Keith (29) trauert, inzwischen selbst zu den größten Stars der Musikwelt zählt, blicken die Backstreet Boys derweil nach vorn: Die Kultband kehrt im Juli mit ihrer "Into the Millennium"-Residency nach Las Vegas zurück und steuert mit ihrem neuesten Song "Bottle Up" auch den Titelsong zum neuen "Paw Patrol: The Dino"-Film bei.

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Imago Drake, Rapper

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Getty Images Die Backstreet Boys im Jahr 2022

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Getty Images Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter, AJ McLean und Kevin Richardson performen beim iHeartRadio KISS108 Jingle Ball 2022 in Boston