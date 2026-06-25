Drake verpasst Hochzeit seiner Baby-Mama mit Muay-Thai-Lover

Als Sophie Brussaux (36) ihren Muay-Thai-Fighter Efe Caliskan heiratete, war eine prominente Abwesenheit bei der luxuriösen Zeremonie besonders auffällig: Drake (39), der Vater ihres gemeinsamen Sohnes Adonis, tauchte bei der Hochzeit nicht auf. Das berichtet die Daily Mail. Die 36-Jährige und der zehn Jahre jüngere Efe feierten ihren großen Tag in einer aufwendigen Feier – vom Rapper fehlte dabei jede Spur. Im Netz reagierten Fans prompt und spekulierten wild darüber, warum Drake der Hochzeit seiner Ex-Partnerin fernblieb.

Sophie hatte ihre Ehe bereits auf Instagram gefeiert und den besonderen Tag mit den Worten "Ein Märchen" kommentiert. Ihr neuer Ehemann schenkte ihr dabei einem Bericht der New York Post zufolge einen Verlobungsring mit einem birnenförmigen Diamanten im Gewicht von sieben Karat. Ob Drake überhaupt eine Einladung zu der Zeremonie erhalten hatte, ist nicht bekannt. Weder die Braut noch der Rapper äußerten sich bisher öffentlich zu seiner Abwesenheit.

Drake und Sophie haben gemeinsam den Sohn Adonis, der 2017 zur Welt kam. Die Beziehung der beiden war zeitweise von Streitigkeiten geprägt: Drake bestritt zunächst die Vaterschaft, bekannte sich später aber zu seinem Sohn. Seitdem betonen beide Elternteile regelmäßig, wie wichtig ihnen das Wohl von Adonis ist. Sophie ist neben ihrer Rolle als Mutter auch als Künstlerin und Influencerin tätig.

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Getty Images Drake, Rapper

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Instagram / sophieknowsbetter Sophie Brussaux und ihr Sohn Adonis Graham in Gizeh

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Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im Oktober 2024