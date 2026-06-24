Drakes Ex-Partnerin Sophie Brussaux hat Sportler geheiratet

Sophie Brussaux (36), die Ex-Partnerin von Rapper Drake (39) und Mutter des gemeinsamen Sohnes Adonis, hat geheiratet! Am Sonntag gab die Künstlerin und Influencerin in einer feierlichen Zeremonie in North York bei Toronto ihrem Freund Efe Caliskan das Jawort. Auf Instagram teilte Sophie einen ersten Clip von der Hochzeit und schwärmte schlicht: "Ein Märchen." Zu dem besonderen Anlass überreichte ihr neuer Ehemann ihr einem Bericht von der New York Post zufolge einen imposanten Verlobungsring mit einem birnenförmigen Diamanten im Gewicht von sieben Karat.

Ihr Auserwählter ist kein Unbekannter in der Kampfsportwelt: Efe ist professioneller Muay-Thai-Kämpfer und gab zuletzt sein Debüt im Mixed Martial Arts – den Kampf entschied er mit einem einstimmigen Urteil für sich. Sophie hatte bereits in der Vergangenheit Videos auf Social Media geteilt, auf denen die beiden gemeinsam beim Sparring zu sehen waren. Ob Drake oder der achtjährige Adonis bei der Hochzeit dabei waren, ist bislang nicht bekannt.

Drake und Sophie hatten im Jahr 2017 zusammen Sohn Adonis bekommen. Die Beziehung zwischen dem Rapper und der gebürtigen Französin war zunächst nicht öffentlich – Drake bestätigte die Vaterschaft erst nach längerer Zeit. Sophie lebt heute als Künstlerin und ist für ihre Malereien bekannt, die sie regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen teilt.

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Getty Images Drake, Rapper

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Instagram / sophieknowsbetter Adonis Graham und seine Mutter Sophie Brussaux

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Instagram / _efecaliskan Efe Caliskan, Ehemann von Sophie Brussaux

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