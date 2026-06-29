"Unser Traum": Davide Tolone und seine Siria werden Eltern

Für Davide Tolone (27) und Siria Campanozzi (26) ist ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs. Der Realitystar verkündete die freudige Botschaft auf Instagram und teilte dabei ein Foto von sich mit Ultraschallbild und Schwangerschaftstest in der Hand. Damit werden die beiden ehemaligen Temptation Island-Kandidaten zum ersten Mal Eltern – und das nach einem langen, beschwerlichen Weg, der dem jungen Paar viel Kraft und Ausdauer abverlangt hat.

In seiner Story ließ Davide seine Follower wissen, was hinter der Nachricht steckt: "Wir haben lange gekämpft, viel gelitten und trotzdem nie aufgehört, dran zu glauben." Der Grund für die besonderen Umstände der Schwangerschaft ist ein vererbbares Krebsgen, das seine Frau Siria in sich trägt. Sie verlor bereits ihren Vater und ihre kleine Schwester an Krebs, der durch genau dieses Gen ausgelöst wurde. "Die Wahrscheinlichkeit, dass unser Kind das Gen mitvererbt, liegt bei 50 Prozent", erklärte er offen. Nach vielen Rückschlägen könne das Paar nun aber endlich die erlösende Botschaft teilen: "Wir haben es geschafft. Unser Traum von einem gesunden Kind ist wahr geworden. Gebt niemals auf!"

Vor rund elf Monaten machten Davide und Siria schon den nächsten Schritt in ihrer Liebesgeschichte öffentlich: Sie haben geheiratet. Auf TikTok zeigte Davide ein Video vom Jawort. Dazu schrieb er schlicht "Nach sieben Jahren" und nannte den Tag "den schönsten" ihres Lebens. Im Clip küsst er seine frisch Angetraute, untermalt von Alex Warrens (25) Song "Ordinary". Auch nach der Trauung ließ Davide seine Fans an den Emotionen teilhaben. In einem kurzen Video aus dem Auto sagte er: "Nichts konnte uns trennen." Besonders rührend: Schon bei der Verlobung spielte Sirias Familie eine große Rolle. Davide hatte ihr damals auf einem Boot einen Ring überreicht, den Sirias Vater ausgesucht hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / siriacampanozzi Davide Tolone und Siria Campanozzi, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / davidedondale Davide Tolone im Juni 2026

Anzeige Anzeige

TikTok / davideundsiria Davide Tolone und Siria Campanozzi, August 2025

Anzeige