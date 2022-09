Emotional: Siria Campanozzi feiert Giadas (†) 18. Geburtstag

Siria Campanozzi (23) erinnert sich an die schönen Zeiten mit Giada zurück. Im vergangenen Mai hatte die Reality-TV-Darstellerin die traurigen Nachrichten mit ihren Followern geteilt, dass ihre Schwester mit nur 17 Jahren verstorben ist. Giada war krebskrank und hatte an einem Hirntumor gelitten. Nun gab es einen traurigen Tag für die Familie der Verstorbenen: Giada wäre 18 Jahre alt geworden, was Siria und ihre Familie gebührend feierten.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 23-Jährige jetzt eine Reihe an Aufnahmen, die sie am Grab ihrer Schwester zeigen. Mit zwei großen Luftballons ist Giadas letzte Ruhestätte geschmückt, an der sich die Freunde und Familie der Verstorbenen versammelten, um gemeinsam auf das Geburtstagskind anzustoßen – und auch Giada bekam einen kleinen Schluck Wein ab, denn wie ein Clip zeigt, gießt ein Partygast etwas davon auf das Grab. Passend zum Anlass trug Siria ein Shirt, auf dem ihre kleine Schwester fröhlich lacht. Außerdem ließen Giadas Liebsten viele bunte Luftballons in den Himmel steigen.

"Dieser Tag wird niemals nur irgendein Tag für mich sein. Es wird immer dein Tag sein, dein Geburtstag", fand die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin emotionale Worte für ihre Schwester. Siria fuhr fort, dass Giada immer bei ihr sei und obwohl es ihr schwerfalle, diesen Tag mit Freude zu begrüßen, schicke sie dem Geburtstagskind ihre "nie endende Liebe in den Himmel".

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi im September 2022

Instagram / siriacampanozzi Giada Campanozzis Grab an ihrem 18. Geburtstag

Instagram / siriacampanozzi Giada und Siria Campanozzi

