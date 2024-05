"Temptation Island"-Stars Siria und Davide sind verlobt!

Süße Neuigkeiten von Siria Campanozzi (24) und Davide Tolone (25). Gemeinsam testete das Paar im Jahr 2020 bei Temptation Island seine Treue. Nun sind die beiden wohl bereit, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung einzugehen. In Davides Instagram-Story ist zu sehen, wie der Hottie ganz romantisch vor seiner Liebsten auf die Knie geht und ihr dabei die Frage aller Fragen stellt. Siria, die ein weißes Kleid trägt, freut sich riesig und fällt ihrem Schatz in die Arme. Für den Antrag hat Davide offenbar keine Kosten und Mühen gescheut. Auf einem Boot schippern die beiden vor einer malerischen Kulisse über das Wasser.

Dass die beiden ihre Beziehung auf das nächste Level bringen, war lange Zeit nicht abzusehen. In dem TV-Format trennte sich Siria von ihrem damaligen Freund, da er ihrer Meinung nach zu viel fremdgeflirtet hatte. Schon kurze Zeit später fanden die TV-Bekanntheiten aber wieder zusammen. Im Promiflash-Interview schwärmte er nach ihrem Liebes-Comeback von seiner Liebsten: "Nach langem Kämpfen und viel Trubel in letzter Zeit, kann ich bestätigen, dass ich wieder die Frau meines Lebens an meiner Seite habe und zwar Siria."

Siria und Davide scheinen gemeinsam jede Hürde zu überwinden. Im Mai 2022 musste die Influencerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre jüngere Schwester Giada starb an den Folgen ihres Hirntumors. Danach fiel Siria in ein tiefes Loch und nahm sich eine Auszeit. Für ihre Schwester ließ sich die Beauty Tattoos stechen: Eins zeigt einen schlafenden Engelkopf mit Flügeln und italienischem Text, der übersetzt "Du bist mein Regenbogen in einer Welt, die schwarz-weiß ist" bedeutet. Das zweite Kunstwerk besteht aus einer Rose und dem Schriftzug "I miss you".

Instagram / davidedondale Davide Tolone macht Siria Campanozzi einen Antrag

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi, Influencerin

