Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Davide Tolone
Davide Tolone und Siria Campanozzi haben endlich geheiratet
Davide Tolone und Siria Campanozzi haben endlich geheiratetTikTok / davideundsiriaZur Bildergalerie

Davide Tolone und Siria Campanozzi haben endlich geheiratet

- Shannon Lang
Lesezeit: 1 min

Siria Campanozzi (26) und Davide Tolone (26) haben geheiratet! Sieben Jahre, nachdem ihre gemeinsame Reise begann, gaben sich die ehemaligen Temptation Island-Kandidaten das Jawort. Davide teilt auf TikTok ein Video, das den berührenden Moment zeigt, in dem er seine frisch Angetraute küsst. Passend zur romantischen Szene erklang Alex Warrens (24) Song "Ordinary". "Nach sieben Jahren", schreibt er zu dem Clip und bezeichnet den besonderen Tag als den schönsten ihres Lebens.

In einem weiteren kurzen Video, das die beiden nach der Trauung im Auto zeigt, lässt Davide seine Fans wissen: "Nichts konnte uns trennen." Mit diesen Worten spielt er darauf an, dass ihre Verbindung bereits vor ihrer TV-Karriere begann und all die Herausforderungen, die ihre Bekanntheit mit sich brachte, unbeschadet überstanden hat.

Die Beziehung der beiden Realitystars hat eine besondere Tiefe, was bereits bei ihrer Verlobung offensichtlich wurde. Das emotionale Ereignis fand auf einem Boot statt und wurde durch ein weiteres einzigartiges Detail besonders: den Verlobungsring, den Davide an diesem Tag überreichte, hatte Sirias Vater einst ausgewählt. Für Siria war dies ein unvergesslicher Moment, der ihre ohnehin innige Verbindung mit Davide noch einmal unterstrich.

Davide Tolone und Siria Campanozzi, August 2025
TikTok / davideundsiria
Davide Tolone und Siria Campanozzi, August 2025
Davide Tolone und Siria Campanozzi, Influencer
Instagram / siriacampanozzi
Davide Tolone und Siria Campanozzi, Influencer
Davide Tolone macht Siria Campanozzi einen Antrag
Instagram / davidedondale
Davide Tolone macht Siria Campanozzi einen Antrag
Wie gefallen euch Siria und Davides Hochzeitslooks?
In diesem Artikel