Davide Tolone und Siria Campanozzi haben endlich geheiratet

Siria Campanozzi (26) und Davide Tolone (26) haben geheiratet! Sieben Jahre, nachdem ihre gemeinsame Reise begann, gaben sich die ehemaligen Temptation Island-Kandidaten das Jawort. Davide teilt auf TikTok ein Video, das den berührenden Moment zeigt, in dem er seine frisch Angetraute küsst. Passend zur romantischen Szene erklang Alex Warrens (24) Song "Ordinary". "Nach sieben Jahren", schreibt er zu dem Clip und bezeichnet den besonderen Tag als den schönsten ihres Lebens.

In einem weiteren kurzen Video, das die beiden nach der Trauung im Auto zeigt, lässt Davide seine Fans wissen: "Nichts konnte uns trennen." Mit diesen Worten spielt er darauf an, dass ihre Verbindung bereits vor ihrer TV-Karriere begann und all die Herausforderungen, die ihre Bekanntheit mit sich brachte, unbeschadet überstanden hat.

Die Beziehung der beiden Realitystars hat eine besondere Tiefe, was bereits bei ihrer Verlobung offensichtlich wurde. Das emotionale Ereignis fand auf einem Boot statt und wurde durch ein weiteres einzigartiges Detail besonders: den Verlobungsring, den Davide an diesem Tag überreichte, hatte Sirias Vater einst ausgewählt. Für Siria war dies ein unvergesslicher Moment, der ihre ohnehin innige Verbindung mit Davide noch einmal unterstrich.

TikTok / davideundsiria Davide Tolone und Siria Campanozzi, August 2025

Instagram / siriacampanozzi Davide Tolone und Siria Campanozzi, Influencer

Instagram / davidedondale Davide Tolone macht Siria Campanozzi einen Antrag

