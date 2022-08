Nach Tod ihrer Schwester: Siria Campanozzi gibt ein Update

Siria Campanozzi (23) meldet sich bei ihren Fans! Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin musste im Mai einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Denn ihre kleine Schwester Giada verstarb damals nach einer Hirntumor-Diagnose. Um den Tod des Teenagers zu verarbeiten, teilt sich Siria immer wieder ganz bewusst auch ihren Followern mit. Jetzt gab sie auf Social Media ein erneutes Update, wie es ihr zurzeit geht.

"Ich wollte euch mal mitteilen, dass ich doch ein wenig mehr Zeit gebraucht habe, als ich dachte", erklärte Siria ihren Fans nun in ihrer Instagram-Story. Sie sei nun aber wieder zurück und werde ihre Follower bald wieder mit Content auf den verschiedenen Plattformen versorgen: "Es geht mir auch schon besser, weil ich so langsam weiß, wie ich mit der Situation umzugehen habe."

Besonders schwierig sei für sie gewesen, dass es nicht der erste Todesfall in ihrer Familie war: "Beim ersten Mal, bei meinem Vater, war es so, dass ich dachte, das ist jetzt eben mein Schicksal. Und bei Giada war der Gedanke, dass ich mich gefragt habe: 'Hab ich echt so viel Pech?'" Inzwischen habe sie jedoch ein Gefühl dafür entwickelt, betonte Siria.

Instagram / siriacampanozzi Siria und Giada Campanozzi

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / siriacampanozzi Siria und Giada Campanozzi

